https://1prime.ru/20240417/legkovushki-847469107.html

"Автостат" зафиксировал резкий рост импорта новых легковушек в Россию

"Автостат" зафиксировал резкий рост импорта новых легковушек в Россию - 17.04.2024, ПРАЙМ

"Автостат" зафиксировал резкий рост импорта новых легковушек в Россию

Импорт новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении в 2,5 раз, до более 212,4 тысячи штук, при этом свыше 66% машин ввезены из... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:17+0300

2024-04-17T17:17+0300

2024-04-17T17:18+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении в 2,5 раз, до более 212,4 тысячи штук, при этом свыше 66% машин ввезены из Китая, сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. "Динамика импорта легковых автомобилей за три месяца 2024 года – 212,44 тысячи штук (в 2,5 раза). Январь - 64,3 тысячи, февраль - 60,8 тысячи, март - 87,4 тысячи. ТОП-5 моделей: Geely Monjaro (6,4 тысячи штук), Chery Tiggo 7 Pro MAX (5,2 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (5 тысяч штук), Omoda C5 (2,9 тысячи штук), Haval Jolion (2,7 тысячи штук)", - отмечается в презентации, представленной Удаловым на форуме FinAuto-2024. Он также отметил, что импорт легковушек с пробегом за первые три месяца года сократился на 21,7%, до 83,27 тысячи штук. В частности, в январе он составил 19,8 тысячи машин, в феврале - 23,1 тысячи, в марте - 40,4 тысячи. В лидерах: Honda Freed (1,4 тысячи штук), Toyota Corolla (1,15 тысячи штук), Honda Fit (1,07 тысячи штук), BMW X5 (1 тысяча штук) и Honda Stepwgn (995 штук). "Доля ввоза легковых автомобилей по странам за 3 месяца 2024 года: Китай - 66,4%, Киргизия - 24,6%, Казахстан - 3,2%, Белоруссия - 2,8%, Армения - 0,6%, Германия - 0,4%, ОАЭ - 0,4%, Япония - 0,4%, прочие - 1,2%", - также уточняется в презентации Удалова. Лидеры по импорту легковушек в РФ: Япония - 50,4%, Белоруссия - 20,4% и Южная Корея - 9,9%. Следом идут Киргизия - 5,3%, Армения - 4,9%, Германия - 2,6%, Китай - 1,9%, Грузия 1,9%, доля в 2,7% приходится на прочие страны.

https://1prime.ru/20240417/china-847450481.html

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авто, легковые автомобилии, импорт