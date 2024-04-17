https://1prime.ru/20240417/nazi-847451545.html

Forbes: Украина теряет Часов Яр из-за скандалов с нацистами в бригаде

Forbes: Украина теряет Часов Яр из-за скандалов с нацистами в бригаде - 17.04.2024, ПРАЙМ

Forbes: Украина теряет Часов Яр из-за скандалов с нацистами в бригаде

Оборонявшая Часов Яр 67-я механизированная бригада ВСУ была переполнена нацистами и правыми экстремистами. Они доставили множество проблем даже собственному... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T11:19+0300

2024-04-17T11:19+0300

2024-04-17T11:19+0300

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Оборонявшая Часов Яр 67-я механизированная бригада ВСУ была переполнена нацистами и правыми экстремистами. Они доставили множество проблем даже собственному командованию, поэтому бригаду реорганизовали и отвели в тыл, пишет Forbes.Министерство обороны Украины медлило с решением несколько недель, однако все же провело обширные кадровые перестановки. Бригада была укомплектована двумя тысячами бойцов на базе Добровольческого украинского корпуса, имевшего прямое отношение к “Правому сектору”*. Там хватало и других экстремистов, и это стало проблемой, пишет автор статьи Дэвид Экс.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОфицеры этой бригады бросали не связанных с “правосеками" необстрелянных новичков на передовую без должной подготовки и поддержки. Придумали им унизительное прозвище “пиксельными” из-за характерного узора на новой форме. Неудивительно, что на поле боя они теряли позиции.Сложность в том, что ни одна бригада теробороны не может сравниться по огневой мощи с механизированной. Руководство ВСУ рассчитывает, что ситуацию выправят новые поставки беспилотников.12 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили более двадцати атак противника. За эти дни Украина потеряла более трех тысяч военнослужащих и три танка. Успешные действия российская армия предприняла в том числе и в Часовом Яре. Кроме того, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в центре Часова Яра.Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области. До специальной военной операции там проживало десять тысяч человек.* Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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всу, сво, вс россии