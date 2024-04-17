https://1prime.ru/20240417/neft-847470160.html

Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза - 17.04.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 апреля, увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 460... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T17:36+0300

2024-04-17T17:36+0300

2024-04-17T17:55+0300

энергетика

запасы нефти в сша

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_0:141:2500:1547_1920x0_80_0_0_e0f67c61181b8f1bc8cc7d8347c5927a.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 апреля, увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 460 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения запасов лишь на 1,6 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) остались на уровне предыдущей недели в 33 миллиона баррелей.Запасы бензина в США уменьшились на 1,2 миллиона баррелей (-0,5%), до 227,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,8 миллиона баррелей (-2,3%), до 115 миллионов баррелей.СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВСтратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 12 апреля, увеличился на 0,6 миллиона баррелей - до 364,884 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах закупки до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.В конце декабря министерство уже закупило в этих целях почти 3 миллиона баррелей нефти на общую сумму 231,4 миллиона долларов. А 30 января министерство сообщило о намерении закупить еще 3 миллиона баррелей нефти, поставки которой ожидаются с 1 по 30 июня текущего года.В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Грэнхолм также сообщила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.При этом в апреле агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства сообщило, что ведомство отменило запланированную закупку нефти для стратегического резерва из-за повышения цен выше целевого уровня в 79 долларов за баррель.ДОБЫЧАДобыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, сказано в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в январе добыча нефти в США составила 12,53 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в феврале показатель составил 13,08 миллиона баррелей в день, в марте - 12,93 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 9 апреля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,21 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 70 тысяч баррелей в день, до 13,72 миллиона.

https://1prime.ru/20240416/tobol-847441391.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запасы нефти в сша, добыча нефти