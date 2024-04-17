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Пентагон раскрыл, что конкретно просил Киев у США - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240417/pentagon-847474238.html
Пентагон раскрыл, что конкретно просил Киев у США
Пентагон раскрыл, что конкретно просил Киев у США - 17.04.2024, ПРАЙМ
Пентагон раскрыл, что конкретно просил Киев у США
Киев не просил Соединенные Штаты участвовать в боевых действиях против России, речь шла только о помощи с безопасностью, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T19:28+0300
2024-04-17T19:33+0300
спецоперация на украине
помощь украине
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Киев не просил Соединенные Штаты участвовать в боевых действиях против России, речь шла только о помощи с безопасностью, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."Они (украинцы - ред.) не просили нас сражаться за них. Они просто просят помощи в сфере безопасности", — указал Остин на бюджетных слушаниях в конгрессе. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240417/vsu-847466078.html
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помощь украине
Спецоперация на Украине, помощь Украине
19:28 17.04.2024 (обновлено: 19:33 17.04.2024)
 
Пентагон раскрыл, что конкретно просил Киев у США

Остин: Украина не просила США воевать на ее стороне, только помогать оружием

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Киев не просил Соединенные Штаты участвовать в боевых действиях против России, речь шла только о помощи с безопасностью, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Они (украинцы - ред.) не просили нас сражаться за них. Они просто просят помощи в сфере безопасности", — указал Остин на бюджетных слушаниях в конгрессе.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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