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"Происходит массово": на Западе узнали шокирующую правду о ВСУ - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240417/plen-847460590.html
"Происходит массово": на Западе узнали шокирующую правду о ВСУ
"Происходит массово": на Западе узнали шокирующую правду о ВСУ - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Происходит массово": на Западе узнали шокирующую правду о ВСУ
Военнослужащие украинской армии в большом количестве сдаются в плен. К этому их вынуждает тяжелое положение ВСУ на фронте, считает экс-советник главы Пентагона... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:57+0300
2024-04-17T13:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Военнослужащие украинской армии в большом количестве сдаются в плен. К этому их вынуждает тяжелое положение ВСУ на фронте, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом о заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Макгрегор отметил, что существует много доказательств массовой сдачи в плен.Он полагает, что Россия смогла донести до украинских солдат, что при сдаче в плен с ними будут обращаться должным образом. Из-за этого военнослужащие ВСУ принимают решение о сдаче вместо того, чтобы продолжать воевать и умирать за Украину."Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался. На самом деле там украинских солдат, наверное, кормят лучше и оказывают им лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в рядах ВСУ", — заключил Макгрегор.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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всу, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные
13:57 17.04.2024 (обновлено: 13:58 17.04.2024)
 
"Происходит массово": на Западе узнали шокирующую правду о ВСУ

Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Военнослужащие украинской армии в большом количестве сдаются в плен. К этому их вынуждает тяжелое положение ВСУ на фронте, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом о заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор отметил, что существует много доказательств массовой сдачи в плен.
Он полагает, что Россия смогла донести до украинских солдат, что при сдаче в плен с ними будут обращаться должным образом. Из-за этого военнослужащие ВСУ принимают решение о сдаче вместо того, чтобы продолжать воевать и умирать за Украину.
"Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался. На самом деле там украинских солдат, наверное, кормят лучше и оказывают им лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в рядах ВСУ", — заключил Макгрегор.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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