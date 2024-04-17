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В ЕАБР ждут удвоения выпуска полимерной продукции в ЕАЭС

В ЕАБР ждут удвоения выпуска полимерной продукции в ЕАЭС - 17.04.2024, ПРАЙМ

В ЕАБР ждут удвоения выпуска полимерной продукции в ЕАЭС

Выпуск базовых полимеров и синтетических каучуков в странах Евразийского экономического союза может вырасти вдвое к 2035 году, до более чем 20 миллионов тонн в... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T09:52+0300

2024-04-17T09:52+0300

2024-04-17T09:52+0300

экономика

еаэс

полимеры

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Выпуск базовых полимеров и синтетических каучуков в странах Евразийского экономического союза может вырасти вдвое к 2035 году, до более чем 20 миллионов тонн в год, есть предпосылки для трансформации региона в мировой центр полимерного производства, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР). "Несмотря на то что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами, на сегодня регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется преимущественно как поставщик сырьевой продукции (преимущественно нефти и газа). Однако в регионе имеются все предпосылки для его трансформации в мировой центр полимерного производства", - говорится в докладе ЕАБР "Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки". Эксперты ожидают, что производство базовых полимеров и синтетических каучуков в ЕАЭС будет увеличиваться ежегодно на 5,8%. Согласно данным, в 2022 году производство нефтегазохимической продукции составило порядка 10 миллионов тонн. При целевом сценарии, который предполагает более активный запуск производственных мощностей за счет государственных и частных инвестиций, выпуск должен к 2035 году превысить 20 миллионов тонн, то есть фактически удвоиться. Отмечается, что Евразийский регион находится в географической близости к перспективным азиатским рынкам. Экспорт полимерной продукции из ЕАЭС к 2035 году может вырасти в 3,2 раза, до 10,4 миллиона тонн. Для раскрытия нефтегазохимического потенциала ЕАЭС эксперты выделили пять приоритетных мер. Во-первых, это создание и ускоренное развитие нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников нефти и газа. Во-вторых, стимулирование развития в ЕАЭС инновационной и малотоннажной нефтегазохимии. В-третьих, принятие во внимание глобального тренда на формирование производств замкнутого цикла. В качестве четвертой меры аналитики назвали обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта - в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. И, наконец, это использование международного статуса многосторонних банков развития для привлечения инвестиций в отрасль.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еаэс, полимеры