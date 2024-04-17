https://1prime.ru/20240417/rubl-847445518.html
Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря
Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря - 17.04.2024, ПРАЙМ
Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря
Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара, падает к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 94,44 рубля,... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T07:27+0300
2024-04-17T07:27+0300
2024-04-17T07:28+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара, падает к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 94,44 рубля, европейской – до 100,27 рубля, китайской – до 13 рублей, впервые с 7 декабря прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 2 копейки, впервые с 7 декабря достигнув 13 рублей. Доллар дорожает на 2 копейки, до 94,44 рубля, евро – тоже на 2 копейки, до 100,27 рубля. Минутами ранее доллар максимально снижался до 94,28 рубля.
https://1prime.ru/20240416/dollar-847407380.html
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россия, мосбиржа
Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа
Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря
Мосбиржа: доллар растет до 94,44 , юань вырос до 13 рублей впервые с 7 декабря
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара, падает к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 94,44 рубля, европейской – до 100,27 рубля, китайской – до 13 рублей, впервые с 7 декабря прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 2 копейки, впервые с 7 декабря достигнув 13 рублей.
Доллар дорожает на 2 копейки, до 94,44 рубля, евро – тоже на 2 копейки, до 100,27 рубля.
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября
Минутами ранее доллар максимально снижался до 94,28 рубля.