https://1prime.ru/20240417/rubl-847445518.html

Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря

Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря - 17.04.2024, ПРАЙМ

Курс юаня повысился до 13 рублей впервые с 7 декабря

Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара, падает к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 94,44 рубля,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T07:27+0300

2024-04-17T07:27+0300

2024-04-17T07:28+0300

курс доллара к рублю

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мосбиржа

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара, падает к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту растет до 94,44 рубля, европейской – до 100,27 рубля, китайской – до 13 рублей, впервые с 7 декабря прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 2 копейки, впервые с 7 декабря достигнув 13 рублей. Доллар дорожает на 2 копейки, до 94,44 рубля, евро – тоже на 2 копейки, до 100,27 рубля. Минутами ранее доллар максимально снижался до 94,28 рубля.

https://1prime.ru/20240416/dollar-847407380.html

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россия, мосбиржа