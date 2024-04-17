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Правительство выделит гранты для поддержки IT-разработок
Правительство выделит гранты для поддержки IT-разработок - 17.04.2024, ПРАЙМ
Правительство выделит гранты для поддержки IT-разработок
Кабмин РФ в рамках нацпроекта "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:08+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ в рамках нацпроекта "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов.По словам Чернышенко, более 80% предприятий РФ должны перейти на отечественное программное обеспечение к 2030 году. Правительство РФ ожидает, что темпы роста инвестиций в отечественные решения будут вдвое опережать рост экономики.В рамках нацпроекта "Экономика данных" также запланировано увеличение доли госуслуг с использованием ИИ до 50%.
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Правительство выделит гранты для поддержки IT-разработок
Чернышенко: кабмин выделит гранты на 130 милрд рублей для поддержки IT-разработок
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ в рамках нацпроекта "Экономика данных" выделит гранты, субсидии и льготные кредиты на 130 миллиардов рублей для поддержки IT-разработок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения. При этом нужно обеспечить опережающее развитие. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований в форме грантов, субсидий, льготных кредитов на сумму около 130 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.
Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов.
По словам Чернышенко, более 80% предприятий РФ должны перейти на отечественное программное обеспечение к 2030 году. Правительство РФ ожидает, что темпы роста инвестиций в отечественные решения будут вдвое опережать рост экономики.
В рамках нацпроекта "Экономика данных" также запланировано увеличение доли госуслуг с использованием ИИ до 50%.
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