https://1prime.ru/20240417/svo-847445025.html

Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg

Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg - 17.04.2024, ПРАЙМ

Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg

Соединенные Штаты не могут согласовать новый пакет помощь Киева и при этом призывают Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T06:30+0300

2024-04-17T06:30+0300

2024-04-17T06:31+0300

спецоперация на украине

помощь украине

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут согласовать новый пакет помощь Киева и при этом призывают Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В результате создаются условия для успеха Вооруженных сил России. Такое мнение высказал в материале для Bloomberg обозреватель Энтони Хэлпин.По его словам, из-за нерешительности стран Запада в оказании доппомощи Украине возникает "зона неопределенности", в которой "процветает" президент России Владимир Путин.Украинский конфликт продолжается уже третий год, констатирует Хэлпин, но западные союзники Украины все еще не решили, насколько жестко следует противостоять Российской Федерации, чтобы помочь Киеву победить в конфликте.Так, Конгресс США уже полгода не может согласовать дополнительную помощь Украине, и очередная попытка согласования на текущей неделе может сорваться из-за внутренних разногласий палаты представителей. Более того, Соединенные Штаты громогласно призывают украинцев не наносить удары по НПЗ на российской территории, поскольку Вашингтон боится, что эти удары негативно скажутся на нефтяных ценах, негодует обозреватель."Россия же по-прежнему сосредоточена на своих военных целях: страна мобилизовала свою экономику и промышленность. Это позволяет российским войскам добиваться успехов на поле боя и наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины", - заключает Хэлпин.

https://1prime.ru/20240416/svo-847408534.html

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помощь украине