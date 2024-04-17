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Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg
Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg - 17.04.2024, ПРАЙМ
Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg
Соединенные Штаты не могут согласовать новый пакет помощь Киева и при этом призывают Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T06:30+0300
2024-04-17T06:31+0300
спецоперация на украине
помощь украине
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут согласовать новый пакет помощь Киева и при этом призывают Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В результате создаются условия для успеха Вооруженных сил России. Такое мнение высказал в материале для Bloomberg обозреватель Энтони Хэлпин.По его словам, из-за нерешительности стран Запада в оказании доппомощи Украине возникает "зона неопределенности", в которой "процветает" президент России Владимир Путин.Украинский конфликт продолжается уже третий год, констатирует Хэлпин, но западные союзники Украины все еще не решили, насколько жестко следует противостоять Российской Федерации, чтобы помочь Киеву победить в конфликте.Так, Конгресс США уже полгода не может согласовать дополнительную помощь Украине, и очередная попытка согласования на текущей неделе может сорваться из-за внутренних разногласий палаты представителей. Более того, Соединенные Штаты громогласно призывают украинцев не наносить удары по НПЗ на российской территории, поскольку Вашингтон боится, что эти удары негативно скажутся на нефтяных ценах, негодует обозреватель."Россия же по-прежнему сосредоточена на своих военных целях: страна мобилизовала свою экономику и промышленность. Это позволяет российским войскам добиваться успехов на поле боя и наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины", - заключает Хэлпин.
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помощь украине
Спецоперация на Украине, помощь Украине
06:30 17.04.2024 (обновлено: 06:31 17.04.2024)
 
Россия пользуется нерешительностью Запада, жалуется Bloomberg

Bloomberg: Россия пользуется нерешительностью Запада в оказании помощи Украине

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут согласовать новый пакет помощь Киева и при этом призывают Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В результате создаются условия для успеха Вооруженных сил России. Такое мнение высказал в материале для Bloomberg обозреватель Энтони Хэлпин.
По его словам, из-за нерешительности стран Запада в оказании доппомощи Украине возникает "зона неопределенности", в которой "процветает" президент России Владимир Путин.
Украинский конфликт продолжается уже третий год, констатирует Хэлпин, но западные союзники Украины все еще не решили, насколько жестко следует противостоять Российской Федерации, чтобы помочь Киеву победить в конфликте.
Так, Конгресс США уже полгода не может согласовать дополнительную помощь Украине, и очередная попытка согласования на текущей неделе может сорваться из-за внутренних разногласий палаты представителей. Более того, Соединенные Штаты громогласно призывают украинцев не наносить удары по НПЗ на российской территории, поскольку Вашингтон боится, что эти удары негативно скажутся на нефтяных ценах, негодует обозреватель.
США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
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Вчера, 09:27
"Россия же по-прежнему сосредоточена на своих военных целях: страна мобилизовала свою экономику и промышленность. Это позволяет российским войскам добиваться успехов на поле боя и наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины", - заключает Хэлпин.
 
Спецоперация на Украинепомощь Украине
 
 
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