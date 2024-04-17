https://1prime.ru/20240417/ukraina-847457138.html

Киев умоляет о помощи: России остался один шаг до освобождения ДНР

Киев умоляет о помощи: России остался один шаг до освобождения ДНР - 17.04.2024, ПРАЙМ

Киев умоляет о помощи: России остался один шаг до освобождения ДНР

Киев умоляет Запад о помощи: он в шаге от потери последнего оплота Украины в ДНР. Если российские силы возьмут Часов Яр, им будет открыта дорога к... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:34+0300

2024-04-17T12:34+0300

2024-04-17T12:34+0300

спецоперация на украине

боеприпасы

артиллерия

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Киев умоляет Запад о помощи: он в шаге от потери последнего оплота Украины в ДНР. Если российские силы возьмут Часов Яр, им будет открыта дорога к Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску, пишет Politico со ссылкой на источник в ВСУ.По словам упомянутого представителя украинских вооруженных сил, захват российскими войсками упомянутых населенных пунктов станет переломным в битве за Донбасс. “Эти города — последний оплот Донецкой области под контролем Украины”, — подчеркнул он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧасов Яр – страгетически значимый город в 10 километрах от Артемовска (Бахмута). Он расположен на господствующих высотах, удобных для обороны и контроля над окружающими территориями. Киев пока контролирует город, однако обстрелы с российской стороны усиливаются.По мнению источника издания, Москва будет стремиться захватить Часов Яр к 9 мая – к этому празднику нужна значимая победа. Российские войска используют перевес в живой силе и вооружениях, атакуя небольшими группами при поддержке авиации и артиллерии. На укрепление сил под Часовым Яром брошены части из соседнего Красного Лимана.Украинский военный заверяет, что город пока находится под контролем ВСУ, его гарнизон усиливают боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронного противодействия противнику. В настоящее время ВСУ буквально "зарылись в землю", и необходимо поддержать боевой дух военных, отметил источник Politico. Для этого Киеву нужны западные системы ПВО, истребители F-16, боеприпасы и прочее вооружение, добавил он.Полный текст читайте на ИноСМИ

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боеприпасы, артиллерия