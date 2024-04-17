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Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - 17.04.2024, ПРАЙМ
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:07+0300
2024-04-17T16:07+0300
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале."Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — отметил эксперт.По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Часово Яра российскими военными уже скоро, так как вокруг этого района идут активные боевые действия.Ранее в Минобороны указали, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
16:07 17.04.2024
 
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре

Меркурис: ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за критической ситуации

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — отметил эксперт.
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Часово Яра российскими военными уже скоро, так как вокруг этого района идут активные боевые действия.
Ранее в Минобороны указали, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Forbes: Украина теряет Часов Яр из-за скандалов с нацистами в бригаде
11:19
 
Спецоперация на УкраинеВСУСВО
 
 
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