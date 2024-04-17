https://1prime.ru/20240417/vsu-847466078.html
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - 17.04.2024, ПРАЙМ
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:07+0300
2024-04-17T16:07+0300
2024-04-17T16:07+0300
спецоперация на украине
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале."Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — отметил эксперт.По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Часово Яра российскими военными уже скоро, так как вокруг этого района идут активные боевые действия.Ранее в Минобороны указали, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.
https://1prime.ru/20240417/nazi-847451545.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_1666:0:7170:4128_1920x0_80_0_0_94c560ddd6540f4fe516c8d7facb652d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
Меркурис: ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за критической ситуации
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ.
Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале
.
"Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — отметил эксперт.
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Часово Яра российскими военными уже скоро, так как вокруг этого района идут активные боевые действия.
Ранее в Минобороны указали, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.
Forbes: Украина теряет Часов Яр из-за скандалов с нацистами в бригаде