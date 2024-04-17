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Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре

Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре - 17.04.2024, ПРАЙМ

Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре

Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:07+0300

2024-04-17T16:07+0300

2024-04-17T16:07+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за сложившейся критической ситуации, отметил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале."Украинцы уже поняли, что для ВСУ (на этом участке фронта. — Прим. ред.) наступил кризис, поэтому они направляют оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск российской армии", — отметил эксперт.По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Часово Яра российскими военными уже скоро, так как вокруг этого района идут активные боевые действия.Ранее в Минобороны указали, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах города.

https://1prime.ru/20240417/nazi-847451545.html

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