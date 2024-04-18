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В России появятся премиальные китайские кроссоверы
В России появятся премиальные китайские кроссоверы - 18.04.2024, ПРАЙМ
В России появятся премиальные китайские кроссоверы
"МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") начинает продажи китайских премиальных кроссоверов нового бренда Seres:... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:30+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") начинает продажи китайских премиальных кроссоверов нового бренда Seres: гибридов М5 и М7, сообщил бренд-директор Seres в РФ Кирилл Иванов. "Мы представляем модельную линейку Seres, которая в этом году будет состоять из трех моделей. Первые две модели уже доступны к заказу начиная с сегодняшнего дня. Это среднеразмерный купе-внедорожник M5 и полноразмерный представительский внедорожник М7", - отметил он, уточнив, что поставки автомобилей первым клиентам и в дилерские центры начнутся с начала мая. По словам Иванова, модель М5 будет стоить от 6,6 миллиона рублей, М7 - от 7,6 миллиона рублей. Автомобили представлены в комплектациях премиум. Как отметила гендиректор "МБ Рус" Наталья Королева, в четвертом квартале компания также планирует запустить в РФ продажи флагманской модели кроссовера М9. Эти автомобили были представлены на российском авторынке и ранее: они завозились под брендом AITO. Однако, как уточнили в "МБ Рус", они не были адаптированы для российского рынка.
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россия, китай, авто, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Новости
В России появятся премиальные китайские кроссоверы
"МБ Рус" запускает в РФ продажи премиальных китайских кроссоверов бренда Seres
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") начинает продажи китайских премиальных кроссоверов нового бренда Seres: гибридов М5 и М7, сообщил бренд-директор Seres в РФ Кирилл Иванов.
"Мы представляем модельную линейку Seres, которая в этом году будет состоять из трех моделей. Первые две модели уже доступны к заказу начиная с сегодняшнего дня. Это среднеразмерный купе-внедорожник M5 и полноразмерный представительский внедорожник М7", - отметил он, уточнив, что поставки автомобилей первым клиентам и в дилерские центры начнутся с начала мая.
По словам Иванова, модель М5 будет стоить от 6,6 миллиона рублей, М7 - от 7,6 миллиона рублей. Автомобили представлены в комплектациях премиум.
Как отметила гендиректор "МБ Рус" Наталья Королева, в четвертом квартале компания также планирует запустить в РФ продажи флагманской модели кроссовера М9.
Эти автомобили были представлены на российском авторынке и ранее: они завозились под брендом AITO. Однако, как уточнили в "МБ Рус", они не были адаптированы для российского рынка.
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