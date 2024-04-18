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"Взяли в заложники". Байден перешел к угрозам ради помощи Украины
"Взяли в заложники". Байден перешел к угрозам ради помощи Украины - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Взяли в заложники". Байден перешел к угрозам ради помощи Украины
Украина и Израиль нуждаются в американской поддержке, чтобы защитить себя от "наглых врагов", пишет президент Соединенных Штатов Джо Байден в статье для... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:16+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украина и Израиль нуждаются в американской поддержке, чтобы защитить себя от "наглых врагов", пишет президент Соединенных Штатов Джо Байден в статье для американского издания Wall Street Journal."Украина и Израиль подверглись нападению наглых врагов, стремящимся к их уничтожению", - отмечает американский лидер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам американского президента, Украина и Израиль получает существенную поддержку от Соединенных Штатов, которая является ключевой для их оборонительных усилий. Тем не менее, оба государства до сих пор нуждаются в финансовой помощи и вооружении."На третьем году вооруженного конфликта Украина творит нечто невероятное вопреки всем ожиданиям. Сражаясь с намного более крупной армией, украинцы вернули более половины территорий, занятых Россией после начала военных действий в 2022 году", - пишет в своей статье Байден.Он также отметил, что предложенное финансирование для Украины и Израиля не будет выплачиваться в виде денежных средств, а будет направлено на доставку военного оборудования из запасов США и дальнейшую покупку оружия у американских компаний. Таким образом, США сможет инвестировать в промышленность и создать рабочие места во многих штатах.Американский лидер заключил, что не позволит небольшой группе республиканцев "взять в заложники" план помощи, так как на данный момент стоит опасаться, что угроза со стороны России нависнет и над США.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, джо байден, украина, новости
Политика, США, Джо Байден, УКРАИНА, Новости
"Взяли в заложники". Байден перешел к угрозам ради помощи Украины
WSJ: Джо Байден призвал конгресс срочно выделить помощь Украине и Израилю
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украина и Израиль нуждаются в американской поддержке, чтобы защитить себя от "наглых врагов", пишет президент Соединенных Штатов Джо Байден в статье для американского издания Wall Street Journal.
"Украина и Израиль подверглись нападению наглых врагов, стремящимся к их уничтожению", - отмечает американский лидер.
По словам американского президента, Украина и Израиль получает существенную поддержку от Соединенных Штатов, которая является ключевой для их оборонительных усилий. Тем не менее, оба государства до сих пор нуждаются в финансовой помощи и вооружении.
"На третьем году вооруженного конфликта Украина творит нечто невероятное вопреки всем ожиданиям. Сражаясь с намного более крупной армией, украинцы вернули более половины территорий, занятых Россией после начала военных действий в 2022 году", - пишет в своей статье Байден.
Он также отметил, что предложенное финансирование для Украины и Израиля не будет выплачиваться в виде денежных средств, а будет направлено на доставку военного оборудования из запасов США и дальнейшую покупку оружия у американских компаний. Таким образом, США сможет инвестировать в промышленность и создать рабочие места во многих штатах.
Американский лидер заключил, что не позволит небольшой группе республиканцев "взять в заложники" план помощи, так как на данный момент стоит опасаться, что угроза со стороны России нависнет и над США.
Полный текст читайте
на ИноСМИ
Байден поддержал транш помощи Украине