https://1prime.ru/20240418/desyatka-847491084.html

Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители

Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители - 18.04.2024, ПРАЙМ

Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители

Зачастую покупатели транспортного средства уверены, что все его функции будут подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Но это неверное представление... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T11:42+0300

2024-04-18T11:42+0300

2024-04-18T11:42+0300

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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Зачастую покупатели транспортного средства уверены, что все его функции будут подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Но это неверное представление. Портал njcar.ru перечислил опции в автомобиле, которые скрывают производители в начальных комплектациях.Например, не у всех модификаций одной и той же модели в списке опций есть круиз-контроль и управление аудиосистемой на руле. Однако набор кнопок, расширяющих функционал машины, можно найти в онлайн-продаже по относительно невысокой цене.Владельцы некоторых комплектаций Volkswagen и Skoda могут подключить в сервисе функции обогрева руля и кресел, скорректировать работу фар головного света, активировать системы CarPlay и Android Auto. Кроме того, можно отключить запрет на просмотр видео во время движения на штатном мультимедийном устройстве.Даже мощность силового агрегата и максимальную скорость можно изменить, всего лишь установив новую прошивку в блок управления двигателем, отмечает портал.В феврале китайский автопроизводитель Nio представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу. Однако эту функция по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

https://1prime.ru/20240220/843120546.html

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авто, функции, машины