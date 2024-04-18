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Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители
Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители - 18.04.2024, ПРАЙМ
Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители
Зачастую покупатели транспортного средства уверены, что все его функции будут подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Но это неверное представление... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:42+0300
2024-04-18T11:42+0300
авто
функции
машины
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Зачастую покупатели транспортного средства уверены, что все его функции будут подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Но это неверное представление. Портал njcar.ru перечислил опции в автомобиле, которые скрывают производители в начальных комплектациях.Например, не у всех модификаций одной и той же модели в списке опций есть круиз-контроль и управление аудиосистемой на руле. Однако набор кнопок, расширяющих функционал машины, можно найти в онлайн-продаже по относительно невысокой цене.Владельцы некоторых комплектаций Volkswagen и Skoda могут подключить в сервисе функции обогрева руля и кресел, скорректировать работу фар головного света, активировать системы CarPlay и Android Auto. Кроме того, можно отключить запрет на просмотр видео во время движения на штатном мультимедийном устройстве.Даже мощность силового агрегата и максимальную скорость можно изменить, всего лишь установив новую прошивку в блок управления двигателем, отмечает портал.В феврале китайский автопроизводитель Nio представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу. Однако эту функция по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
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авто, функции, машины
Авто, Функции, машины
11:42 18.04.2024
 
Названы десять очень полезных опций в авто, которые скрывают производители

njcar.ru назвал десять полезных опций в авто, которые скрывают производители

© Фото : ООО "Иксен Моторс Рус"Кроссовер Forthing T5 EVO
Кроссовер Forthing T5 EVO - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© Фото : ООО "Иксен Моторс Рус"
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Зачастую покупатели транспортного средства уверены, что все его функции будут подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Но это неверное представление. Портал njcar.ru перечислил опции в автомобиле, которые скрывают производители в начальных комплектациях.
Например, не у всех модификаций одной и той же модели в списке опций есть круиз-контроль и управление аудиосистемой на руле. Однако набор кнопок, расширяющих функционал машины, можно найти в онлайн-продаже по относительно невысокой цене.
Владельцы некоторых комплектаций Volkswagen и Skoda могут подключить в сервисе функции обогрева руля и кресел, скорректировать работу фар головного света, активировать системы CarPlay и Android Auto. Кроме того, можно отключить запрет на просмотр видео во время движения на штатном мультимедийном устройстве.
Даже мощность силового агрегата и максимальную скорость можно изменить, всего лишь установив новую прошивку в блок управления двигателем, отмечает портал.
В феврале китайский автопроизводитель Nio представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу. Однако эту функция по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
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АвтоФункциимашины
 
 
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