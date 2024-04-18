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В конгрессе США призвали сторонников помощи Украине вступить в ВСУ
В конгрессе США призвали сторонников помощи Украине вступить в ВСУ - 18.04.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США призвали сторонников помощи Украине вступить в ВСУ
Конгрессвумен США от республиканцев Марджори Тейлор Грин внесла в законопроект о помощи Украине поправку, согласно которой, сторонники помощи Киеву должны будут | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:51+0300
2024-04-18T14:51+0300
2024-04-18T14:51+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Конгрессвумен США от республиканцев Марджори Тейлор Грин внесла в законопроект о помощи Украине поправку, согласно которой, сторонники помощи Киеву должны будут вступить в ряды ВСУ, передает Newsweek."Марджори Тейлор Грин внесла поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой члены Конгресса, голосующие за предоставление помощи Украине, обязаны вступить в ряды вооруженных сил этой страны", - сказано в публикации.Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал пакет помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму 60 миллиардов долларов и предложил Конгрессу принять этот пакет как можно скорее. Из этой суммы значительная часть будет использована для восстановления и закупки военной техники и оборонных услуг для Украины.Однако, для осуществления этих планов требуется одобрение Конгресса, так как предыдущие выделенные средства уже исчерпаны. Пока новые ассигнования не будут приняты, США не смогут предоставить Украине новые вооружения и боеприпасы, отметили в издании.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ВСУ, Новости
В конгрессе США призвали сторонников помощи Украине вступить в ВСУ
Newsweek: конгрессвумен предложила сторонникам помощи Украине вступить в ВСУ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ.
Конгрессвумен США от республиканцев Марджори Тейлор Грин внесла в законопроект о помощи Украине поправку, согласно которой, сторонники помощи Киеву должны будут вступить в ряды ВСУ, передает
Newsweek.
"Марджори Тейлор Грин внесла поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой члены Конгресса, голосующие за предоставление помощи Украине, обязаны вступить в ряды вооруженных сил этой страны", - сказано в публикации.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал пакет помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму 60 миллиардов долларов и предложил Конгрессу принять этот пакет как можно скорее. Из этой суммы значительная часть будет использована для восстановления и закупки военной техники и оборонных услуг для Украины.
Однако, для осуществления этих планов требуется одобрение Конгресса, так как предыдущие выделенные средства уже исчерпаны. Пока новые ассигнования не будут приняты, США не смогут предоставить Украине новые вооружения и боеприпасы, отметили в издании.
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