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Мировые цены на нефть перешли к снижению - 18.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240418/oil-847497601.html
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 18.04.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем после утреннего удорожания, такую динамику котировок определяет отношение к конфликту на Ближнем Востоке,... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:38+0300
2024-04-18T14:38+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем после утреннего удорожания, такую динамику котировок определяет отношение к конфликту на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,92%, до 86,49 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 81,97 доллара. Утром нефть несколько дорожала. Ранее в четверг вышли данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. За неделю по 12 апреля запасы нефти в стране увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 460 миллионов баррелей. Но больше на ситуацию на нефтяном рынке сейчас влияет ситуация на Ближнем Востоке, следует из оценок экспертов. "Вчерашний отчет министерства энергетики США не был оптимистичным, при этом "премия" за внешнеполитический риск несколько снизилась, что частично объясняет падение цен", - сообщил агентству Блумберг аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Аналитики всё с меньшей тревогой оценивают влияние событий на Ближнем Востоке, где ещё в ночь на воскресенье военные силы Ирана направили несколько сотен ракет и беспилотников в сторону территории Израиля.
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нефть, цены, новости
Экономика, Нефть, цены, Новости
14:38 18.04.2024
 
Мировые цены на нефть перешли к снижению

Цена нефти перешла к снижению за счет большей успокоенности по поводу Ближнего Востока

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем после утреннего удорожания, такую динамику котировок определяет отношение к конфликту на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,92%, до 86,49 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 81,97 доллара. Утром нефть несколько дорожала.
Ранее в четверг вышли данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. За неделю по 12 апреля запасы нефти в стране увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 460 миллионов баррелей. Но больше на ситуацию на нефтяном рынке сейчас влияет ситуация на Ближнем Востоке, следует из оценок экспертов.
"Вчерашний отчет министерства энергетики США не был оптимистичным, при этом "премия" за внешнеполитический риск несколько снизилась, что частично объясняет падение цен", - сообщил агентству Блумберг аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Аналитики всё с меньшей тревогой оценивают влияние событий на Ближнем Востоке, где ещё в ночь на воскресенье военные силы Ирана направили несколько сотен ракет и беспилотников в сторону территории Израиля.
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