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В Кремле оценили новый проект помощи США Украине

В Кремле оценили новый проект помощи США Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили новый проект помощи США Украине

Де-факто новый проект помощи США Киеву говорит о провоцировании Украины к боевым действиям до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:13+0300

2024-04-18T13:13+0300

2024-04-18T13:21+0300

спецоперация на украине

поддержка украины

сша

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Де-факто новый проект помощи США Киеву говорит о провоцировании Украины к боевым действиям до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности. В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США", — сказал он журналистам.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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поддержка украины, сша