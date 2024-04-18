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СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России
Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T22:49+0300
2024-04-18T22:49+0300
2024-04-18T22:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist."Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — указывается издание.По данным Economist, указаний о прекращении ударов по российской инфраструктуре не поступало. Однако последнее время удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не наблюдаются.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Телеканал CNN передавал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о расширении географии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.Украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что цель этих атак — россияне. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НПЗ
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России
Economist: Киев игнорирует советы США прекратить удары по инфраструктуре России
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist.
"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — указывается издание.
По данным Economist, указаний о прекращении ударов по российской инфраструктуре не поступало. Однако последнее время удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не наблюдаются.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
Телеканал CNN передавал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о расширении географии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.
Украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что цель этих атак — россияне.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.