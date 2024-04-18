https://1prime.ru/20240418/sovety-847507420.html

СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России

СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России - 18.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России

Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T22:49+0300

2024-04-18T22:49+0300

2024-04-18T22:49+0300

спецоперация на украине

украина

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist."Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — указывается издание.По данным Economist, указаний о прекращении ударов по российской инфраструктуре не поступало. Однако последнее время удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не наблюдаются.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Телеканал CNN передавал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о расширении географии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.Украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что цель этих атак — россияне. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240418/pvo-847495471.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нпз