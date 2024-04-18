Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240418/sovety-847507420.html
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России
Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T22:49+0300
2024-04-18T22:49+0300
спецоперация на украине
украина
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist."Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — указывается издание.По данным Economist, указаний о прекращении ударов по российской инфраструктуре не поступало. Однако последнее время удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не наблюдаются.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Телеканал CNN передавал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о расширении географии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.Украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что цель этих атак — россияне. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240418/pvo-847495471.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нпз
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НПЗ
22:49 18.04.2024
 
СМИ: Украина игнорирует советы США не атаковать инфраструктуру России

Economist: Киев игнорирует советы США прекратить удары по инфраструктуре России

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Киев не обращает внимания на советы Вашингтона касаемо атак по российской инфраструктуре, сообщает журнал Economist.
"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — указывается издание.
По данным Economist, указаний о прекращении ударов по российской инфраструктуре не поступало. Однако последнее время удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не наблюдаются.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
13:41
Телеканал CNN передавал слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о расширении географии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.
Украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что цель этих атак — россияне.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала