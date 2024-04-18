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Ничего личного, просто бизнес: раскрыт мотив западной помощи Украине

Ничего личного, просто бизнес: раскрыт мотив западной помощи Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ

Ничего личного, просто бизнес: раскрыт мотив западной помощи Украине

Все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику, пишет польское издание... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T14:10+0300

2024-04-18T14:10+0300

2024-04-18T14:10+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Все современные затяжные конфликты, включая Украину, выгодны для США, так как помогают наращивать инвестиции в собственную экономику, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.По мнению автора статьи, шансы на успех украинского плана, разработанного совместно с НАТО, очень малы. Президент Зеленский признал, что сила российских вооруженных сил значительно превосходит украинскую и без поддержки Запада Киеву не удастся продолжить сопротивление.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ настоящее время соотношение между украинской и российской артиллерией составляет 1:10. Но США тянут с выделением помощи Украине, так как этот конфликт выгоден для американской оборонной промышленности, которая использует Украину для утилизации старой военной техники и увеличения продаж нового вооружения другим странам, говорится в публикации."Многие экземпляры советской техники лежали мертвым грузом на складах некоторых стран НАТО, поскольку их утилизация была очень дорогостоящей. С этой точки зрения Украина является для натовцев очень удобным местом, куда можно "слить" ненужную технику", - сказано в статье.Автор отметил, что заказы на вооружение и боеприпасы увеличились на 17,5 процента в США, что помогает развивать американскую экономику и военно-промышленный комплекс. Вашингтон всегда делает деньги на конфликтах, а такие длительные конфликты, как в Афганистане, Ираке, Сирии и Украине, поэтому, пока Киеву удается выполнять американский план, конфликт не закончится, заключили в издании. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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