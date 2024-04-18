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Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине
Пилотов из канадских и американских частных военных компаний могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки. Об этом заявил... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T06:08+0300
2024-04-18T06:08+0300
2024-04-18T06:28+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пилотов из канадских и американских частных военных компаний могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки. Об этом заявил РИА Новости французский авиаэксперт, бывший пилот Сириль де Латтр.Несколько государств Запада пообещали Украине поставить истребители F-16. При этом неоднократно происходившие задержки поставок в этих странах объясняют сложностью их подготовки и развертывания, а вместе с тем необходимостью обучить достаточное количество пилотов. "Есть возможность привлекать обученных пилотов, - говорит эксперт. - На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International - военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине". Де Латтр отметил, что существует много сложностей с подготовкой украинских пилотов. "Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе "Казье" по программе, копирующей программу подготовки французских летчиков-истребителей. Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, уже отправляют либо в Великобританию, либо в США для повышения квалификации по английскому", - рассказал де Латтр. По его словам, во Франции пилоты из Украины на первом этапе проходят обучение на турбовинтовом самолете РС-21. В отличие от украинских самолетов, в РС-21 оцифрована кабина. Соответственно, обучающийся пилот должен пройти на самолете такого типа "акклиматизацию" - привыкнуть к использованию приборов. Второй этап обучения украинские пилоты проходят на старых списанных самолетах Alfa Jet. И лишь после этого, подчеркивает де Латтр, украинца могут начать учить непосредственно на F-16 . Если F-16 применяют в боевой работе профессионально, то их пилотируют не украинцы, утверждает эксперт. Перелет на F-16 с базы на базу в Европе - это единственное, что, по его словам, смогли сделать украинские пилоты."Вполне возможно, что возникнет ситуация, когда выяснится, что пилот из Украины, который обучался на F-16, в действительности окажется французом", - подытожил де Латтр.
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сша, пилоты, украина, f-16
Спецоперация на Украине, США, пилоты, УКРАИНА, F-16
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине
Эксперт де Латтр: ЧВК из США могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пилотов из канадских и американских частных военных компаний могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки. Об этом заявил РИА Новости французский авиаэксперт, бывший пилот Сириль де Латтр.
Несколько государств Запада пообещали Украине поставить истребители F-16. При этом неоднократно происходившие задержки поставок в этих странах объясняют сложностью их подготовки и развертывания, а вместе с тем необходимостью обучить достаточное количество пилотов.
"Есть возможность привлекать обученных пилотов, - говорит эксперт. - На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International - военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине".
Де Латтр отметил, что существует много сложностей с подготовкой украинских пилотов. "Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе "Казье" по программе, копирующей программу подготовки французских летчиков-истребителей. Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, уже отправляют либо в Великобританию, либо в США для повышения квалификации по английскому", - рассказал де Латтр.
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По его словам, во Франции пилоты из Украины на первом этапе проходят обучение на турбовинтовом самолете РС-21. В отличие от украинских самолетов, в РС-21 оцифрована кабина. Соответственно, обучающийся пилот должен пройти на самолете такого типа "акклиматизацию" - привыкнуть к использованию приборов. Второй этап обучения украинские пилоты проходят на старых списанных самолетах Alfa Jet. И лишь после этого, подчеркивает де Латтр, украинца могут начать учить непосредственно на F-16 .
Если F-16 применяют в боевой работе профессионально, то их пилотируют не украинцы, утверждает эксперт. Перелет на F-16 с базы на базу в Европе - это единственное, что, по его словам, смогли сделать украинские пилоты.
"Вполне возможно, что возникнет ситуация, когда выяснится, что пилот из Украины, который обучался на F-16, в действительности окажется французом", - подытожил де Латтр.