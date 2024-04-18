Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240418/svo-847478992.html
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине
Пилотов из канадских и американских частных военных компаний могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки. Об этом заявил... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T06:08+0300
2024-04-18T06:28+0300
спецоперация на украине
сша
пилоты
украина
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/82530/55/825305540_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_df2b88c3ad8ae9c24a11f22d8a970a40.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пилотов из канадских и американских частных военных компаний могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки. Об этом заявил РИА Новости французский авиаэксперт, бывший пилот Сириль де Латтр.Несколько государств Запада пообещали Украине поставить истребители F-16. При этом неоднократно происходившие задержки поставок в этих странах объясняют сложностью их подготовки и развертывания, а вместе с тем необходимостью обучить достаточное количество пилотов. "Есть возможность привлекать обученных пилотов, - говорит эксперт. - На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International - военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине". Де Латтр отметил, что существует много сложностей с подготовкой украинских пилотов. "Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе "Казье" по программе, копирующей программу подготовки французских летчиков-истребителей. Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, уже отправляют либо в Великобританию, либо в США для повышения квалификации по английскому", - рассказал де Латтр. По его словам, во Франции пилоты из Украины на первом этапе проходят обучение на турбовинтовом самолете РС-21. В отличие от украинских самолетов, в РС-21 оцифрована кабина. Соответственно, обучающийся пилот должен пройти на самолете такого типа "акклиматизацию" - привыкнуть к использованию приборов. Второй этап обучения украинские пилоты проходят на старых списанных самолетах Alfa Jet. И лишь после этого, подчеркивает де Латтр, украинца могут начать учить непосредственно на F-16 . Если F-16 применяют в боевой работе профессионально, то их пилотируют не украинцы, утверждает эксперт. Перелет на F-16 с базы на базу в Европе - это единственное, что, по его словам, смогли сделать украинские пилоты."Вполне возможно, что возникнет ситуация, когда выяснится, что пилот из Украины, который обучался на F-16, в действительности окажется французом", - подытожил де Латтр.
https://1prime.ru/20240408/istrebiteli-847171871.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82530/55/825305540_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_c92fe9a04422cfc04018978ebddf2e1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пилоты, украина, f-16
Спецоперация на Украине, США, пилоты, УКРАИНА, F-16
06:08 18.04.2024 (обновлено: 06:28 18.04.2024)
 
Американские ЧВК могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине

Эксперт де Латтр: ЧВК из США могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День третий
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День третий - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пилотов из канадских и американских частных военных компаний могут привлечь для пилотирования истребителей F-16 на Украине в случае их поставки. Об этом заявил РИА Новости французский авиаэксперт, бывший пилот Сириль де Латтр.
Несколько государств Запада пообещали Украине поставить истребители F-16. При этом неоднократно происходившие задержки поставок в этих странах объясняют сложностью их подготовки и развертывания, а вместе с тем необходимостью обучить достаточное количество пилотов.
"Есть возможность привлекать обученных пилотов, - говорит эксперт. - На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International - военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине".
Де Латтр отметил, что существует много сложностей с подготовкой украинских пилотов. "Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе "Казье" по программе, копирующей программу подготовки французских летчиков-истребителей. Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, уже отправляют либо в Великобританию, либо в США для повышения квалификации по английскому", - рассказал де Латтр.
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, сообщили СМИ
8 апреля, 10:39
По его словам, во Франции пилоты из Украины на первом этапе проходят обучение на турбовинтовом самолете РС-21. В отличие от украинских самолетов, в РС-21 оцифрована кабина. Соответственно, обучающийся пилот должен пройти на самолете такого типа "акклиматизацию" - привыкнуть к использованию приборов. Второй этап обучения украинские пилоты проходят на старых списанных самолетах Alfa Jet. И лишь после этого, подчеркивает де Латтр, украинца могут начать учить непосредственно на F-16 .
Если F-16 применяют в боевой работе профессионально, то их пилотируют не украинцы, утверждает эксперт. Перелет на F-16 с базы на базу в Европе - это единственное, что, по его словам, смогли сделать украинские пилоты.
"Вполне возможно, что возникнет ситуация, когда выяснится, что пилот из Украины, который обучался на F-16, в действительности окажется французом", - подытожил де Латтр.
 
Спецоперация на УкраинеСШАпилотыУКРАИНАF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала