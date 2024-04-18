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Эксперт оценил потенциал Франции для ведения боев на Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил потенциал Франции для ведения боев на Украине
Эксперт оценил потенциал Франции для ведения боев на Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил потенциал Франции для ведения боев на Украине
Невзирая на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, Франция не располагает достаточным, чтобы участвовать в интенсивных боевых действиях на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T07:26+0300
2024-04-18T07:39+0300
спецоперация на украине
франция
военный потенциал
украина
экспертное мнение
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Невзирая на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, Франция не располагает достаточным, чтобы участвовать в интенсивных боевых действиях на Украине, Пятой республике хватит боеприпасов лишь на два-три дня. Такое мнение высказал РИА Новости французский авиаэксперт, бывший пилот Сириль де Латтр. Ранее президент Франции сделал ряд громких заявлений о возможности отправки французского воинского контингента в зону конфликта на Украину, отметив, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Эти заявления Макрона подверглись резкой критике со стороны как ряда партнеров по НАТО, включая Германию, так и политических сил в самой Франции. "Военный потенциал Франции недостаточен для ведения высокоинтенсивной войны на Украине, - отметил де Латтр. - Кроме того, происходящее на Украине, в действительности является результатом тотального провала НАТО и Запада в целом. Численность французской армии сокращена до минимума. У нас есть максимум на два-три дня боеприпасов в условиях войны с высокой интенсивностью".Эксперт выразил уверенность, что именно по этим причинам Макрон никогда не рискнет отправить на Украину регулярные части. "С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения, - отметил де Латтр. - Это уже случалось, в частности, на украинско-молдавско-румынской границе, когда была осуществлена попытка обезопасить порты Одессы для поставок необходимого вооружения морем". Другая причина, по которой Франция не желает вступать в полномасштабную войну, заключается, по мнению эксперта, в потенциальная антиреклама французского оружия на мировом рынке - в случае его уничтожения в ходе боевых действий. "Если отправить современное вооружение, такое как французские танки Leclerc или истребители Rafale, они будут уничтожены российским оружием, точно так же, как регулярно уничтожаются немецкие танки Leopard и американские танки Abrams", - сказал де Латтр. Единственная надежда Макрона, как считает эксперт, - это участие в украинском конфликте сил Североатлантического альянса. "Вот только мы уже знаем, что часть Евросоюза за ним не последует. Американцы заявили, что не будут следовать за ним", - заявил де Латтр.
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франция, военный потенциал, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Военный потенциал, УКРАИНА, экспертное мнение
07:26 18.04.2024 (обновлено: 07:39 18.04.2024)
 
Эксперт оценил потенциал Франции для ведения боев на Украине

Эксперт де Латтр: у Франции нет потенциала для масштабных боев на Украине

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Невзирая на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, Франция не располагает достаточным, чтобы участвовать в интенсивных боевых действиях на Украине, Пятой республике хватит боеприпасов лишь на два-три дня. Такое мнение высказал РИА Новости французский авиаэксперт, бывший пилот Сириль де Латтр.
Ранее президент Франции сделал ряд громких заявлений о возможности отправки французского воинского контингента в зону конфликта на Украину, отметив, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Эти заявления Макрона подверглись резкой критике со стороны как ряда партнеров по НАТО, включая Германию, так и политических сил в самой Франции.
"Военный потенциал Франции недостаточен для ведения высокоинтенсивной войны на Украине, - отметил де Латтр. - Кроме того, происходящее на Украине, в действительности является результатом тотального провала НАТО и Запада в целом. Численность французской армии сокращена до минимума. У нас есть максимум на два-три дня боеприпасов в условиях войны с высокой интенсивностью".
Эксперт выразил уверенность, что именно по этим причинам Макрон никогда не рискнет отправить на Украину регулярные части.
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"С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения, - отметил де Латтр. - Это уже случалось, в частности, на украинско-молдавско-румынской границе, когда была осуществлена попытка обезопасить порты Одессы для поставок необходимого вооружения морем".
Другая причина, по которой Франция не желает вступать в полномасштабную войну, заключается, по мнению эксперта, в потенциальная антиреклама французского оружия на мировом рынке - в случае его уничтожения в ходе боевых действий.
"Если отправить современное вооружение, такое как французские танки Leclerc или истребители Rafale, они будут уничтожены российским оружием, точно так же, как регулярно уничтожаются немецкие танки Leopard и американские танки Abrams", - сказал де Латтр.
Единственная надежда Макрона, как считает эксперт, - это участие в украинском конфликте сил Североатлантического альянса.
"Вот только мы уже знаем, что часть Евросоюза за ним не последует. Американцы заявили, что не будут следовать за ним", - заявил де Латтр.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯВоенный потенциалУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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