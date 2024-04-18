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AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег
AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег - 18.04.2024, ПРАЙМ
AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил пакет законопроектов, который в том числе предусматривает помощь Украине на $61 млрд. Но в... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:26+0300
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил пакет законопроектов, который в том числе предусматривает помощь Украине на $61 млрд. Но в случае одобрения этого пакета на закупку оружия Украина получит только $13,8 млрд из указанной суммы. А более трети денег из пакета пойдет на пополнение арсеналов Соединенных Штатов, пишет агентство Associated Press.В целом пакет, который представил Джонсон, составляет $95,3 млрд. В него включены не только военная помощь Украине и Израилю, но также пополнение американских арсеналов и гуманитарная помощь жителям сектора Газа, говорится в статье.При этом отмечается, что в целом нынешний пакет во многом похож на законодательную инициативу, которую в феврале одобрил сенат, но есть в нем и отличия, которые, по мнению авторов статьи, специально внесены, чтобы задобрить консерваторов палаты представителей.Главное отличие состоит в том, что представленный Джонсоном законопроект предусматривает свыше $9 млрд экономической помощи Киеву в качестве "прощаемых кредитов", тогда как законопроект сената не предполагает положения о возврате денег, говорится в статье.Как сообщается в материале, В целом на помощь Украине должно быть направлено порядка Киеву должна $61 млрд, при этом республиканцы из комитета по ассигнованиям палаты представителей заявили, что свыше трети этой суммы пойдет на пополнение арсеналов ВС США.В итоге сумма, которая будет выделена Киеву на закупку оружия у Соединенных Штатов, составит $13,8 млрд – то есть примерно столько же, сколько было предусмотрено в законопроекте сената. При этом спикер Джонсон, как отмечается в статье, рассчитывает, что представленный им пакет законопроектов будет принят уже к этим выходным.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь
AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег
AP: на закупку оружия Киев получит лишь $13,8 млрд из $61 млрд, обещанного США
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ.
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил пакет законопроектов, который в том числе предусматривает помощь Украине на $61 млрд. Но в случае одобрения этого пакета на закупку оружия Украина получит только $13,8 млрд из указанной суммы. А более трети денег из пакета пойдет на пополнение арсеналов Соединенных Штатов, пишет агентство Associated Press
.
В целом пакет, который представил Джонсон, составляет $95,3 млрд. В него включены не только военная помощь Украине и Израилю, но также пополнение американских арсеналов и гуманитарная помощь жителям сектора Газа, говорится в статье.
При этом отмечается, что в целом нынешний пакет во многом похож на законодательную инициативу, которую в феврале одобрил сенат, но есть в нем и отличия, которые, по мнению авторов статьи, специально внесены, чтобы задобрить консерваторов палаты представителей.
Главное отличие состоит в том, что представленный Джонсоном законопроект предусматривает свыше $9 млрд экономической помощи Киеву в качестве "прощаемых кредитов", тогда как законопроект сената не предполагает положения о возврате денег, говорится в статье.
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Как сообщается в материале, В целом на помощь Украине должно быть направлено порядка Киеву должна $61 млрд, при этом республиканцы из комитета по ассигнованиям палаты представителей заявили, что свыше трети этой суммы пойдет на пополнение арсеналов ВС США.
В итоге сумма, которая будет выделена Киеву на закупку оружия у Соединенных Штатов, составит $13,8 млрд – то есть примерно столько же, сколько было предусмотрено в законопроекте сената. При этом спикер Джонсон, как отмечается в статье, рассчитывает, что представленный им пакет законопроектов будет принят уже к этим выходным.