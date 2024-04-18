https://1prime.ru/20240418/svo-847487104.html

AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег

AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег - 18.04.2024, ПРАЙМ

AP: Украина получит лишь четверть от обещанных США денег

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил пакет законопроектов, который в том числе предусматривает помощь Украине на $61 млрд. Но в... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T10:26+0300

2024-04-18T10:26+0300

2024-04-18T11:19+0300

спецоперация на украине

сша

украина

помощь

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил пакет законопроектов, который в том числе предусматривает помощь Украине на $61 млрд. Но в случае одобрения этого пакета на закупку оружия Украина получит только $13,8 млрд из указанной суммы. А более трети денег из пакета пойдет на пополнение арсеналов Соединенных Штатов, пишет агентство Associated Press.В целом пакет, который представил Джонсон, составляет $95,3 млрд. В него включены не только военная помощь Украине и Израилю, но также пополнение американских арсеналов и гуманитарная помощь жителям сектора Газа, говорится в статье.При этом отмечается, что в целом нынешний пакет во многом похож на законодательную инициативу, которую в феврале одобрил сенат, но есть в нем и отличия, которые, по мнению авторов статьи, специально внесены, чтобы задобрить консерваторов палаты представителей.Главное отличие состоит в том, что представленный Джонсоном законопроект предусматривает свыше $9 млрд экономической помощи Киеву в качестве "прощаемых кредитов", тогда как законопроект сената не предполагает положения о возврате денег, говорится в статье.Как сообщается в материале, В целом на помощь Украине должно быть направлено порядка Киеву должна $61 млрд, при этом республиканцы из комитета по ассигнованиям палаты представителей заявили, что свыше трети этой суммы пойдет на пополнение арсеналов ВС США.В итоге сумма, которая будет выделена Киеву на закупку оружия у Соединенных Штатов, составит $13,8 млрд – то есть примерно столько же, сколько было предусмотрено в законопроекте сената. При этом спикер Джонсон, как отмечается в статье, рассчитывает, что представленный им пакет законопроектов будет принят уже к этим выходным.

https://1prime.ru/20240417/pomosch-847477750.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, помощь