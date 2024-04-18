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Иностранные наемники признались, сколько им платят на Украине
Иностранные наемники признались, сколько им платят на Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
Иностранные наемники признались, сколько им платят на Украине
Большинство иностранных наемников подписалось на участие в боевых действиях на Украине ради денег, но некоторые из них отправились воевать просто ради... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:14+0300
2024-04-18T11:14+0300
2024-04-18T11:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Большинство иностранных наемников подписалось на участие в боевых действиях на Украине ради денег, но некоторые из них отправились воевать просто ради "удовольствия", рассказывает в своем репортаже старший фотограф The New York Times, лауреат Пулитцеровской премии Тайлер Хикс.По его словам, у наемников немало причин участвовать в украинском конфликте, который их никак не касается. Однако в итоге называются лишь две – деньги и как таковое желание воевать."Главная (причина – прим. ред.) это, разумеется, деньги. По бессрочным контрактам на Украине платят в среднем по $2500 в месяц — это заманчивая сумма для жителей стран, бедных экономическими возможностями. Но некоторые бойцы Второго международного легиона, созданного указом украинского президента сразу после ввода российских войск в феврале 2022 года, утверждают, что ищут чего-то большего", - рассказывает Хикс.Так, один из польских наемников с позывным "Конрад 13" объяснил фотографу, что война для него - "призвание" и даже "дар судьбы". При этом наемник признался, что дома у него выдались трудные детство и юность, а к 41 году он "окончательно почувствовал, что уперся в стену"."Да, зарплата лакомая, но цель в жизни еще важнее", - цитирует наемника репортер.По словам "Конрада 13", которые передает Хикс, его жизнь изменилась сразу же, как он попал на фронт."Я начал расти над собой. Это была настоящая эволюция, и я почувствовал, как жизнь ко мне вернулась. Я изменился и стал другим человеком. Теперь это моя семья — моя настоящая семья", - сказал наемник фотографу.О других причинах в репортаже не рассказывается.
https://1prime.ru/20240410/svo-847263976.html
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украина, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, иностранные наемники
Иностранные наемники признались, сколько им платят на Украине
NYT: иностранные наемники получают на Украине по $2500 в месяц
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ.
Большинство иностранных наемников подписалось на участие в боевых действиях на Украине ради денег, но некоторые из них отправились воевать просто ради "удовольствия", рассказывает в своем репортаже старший фотограф The New York Times
, лауреат Пулитцеровской премии Тайлер Хикс.
По его словам, у наемников немало причин участвовать в украинском конфликте, который их никак не касается. Однако в итоге называются лишь две – деньги и как таковое желание воевать.
"Главная (причина – прим. ред.) это, разумеется, деньги. По бессрочным контрактам на Украине платят в среднем по $2500 в месяц — это заманчивая сумма для жителей стран, бедных экономическими возможностями. Но некоторые бойцы Второго международного легиона, созданного указом украинского президента сразу после ввода российских войск в феврале 2022 года, утверждают, что ищут чего-то большего", - рассказывает Хикс.
Так, один из польских наемников с позывным "Конрад 13" объяснил фотографу, что война для него - "призвание" и даже "дар судьбы". При этом наемник признался, что дома у него выдались трудные детство и юность, а к 41 году он "окончательно почувствовал, что уперся в стену".
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"Да, зарплата лакомая, но цель в жизни еще важнее", - цитирует наемника репортер.
По словам "Конрада 13", которые передает Хикс, его жизнь изменилась сразу же, как он попал на фронт.
"Я начал расти над собой. Это была настоящая эволюция, и я почувствовал, как жизнь ко мне вернулась. Я изменился и стал другим человеком. Теперь это моя семья — моя настоящая семья", - сказал наемник фотографу.
О других причинах в репортаже не рассказывается.