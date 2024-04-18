https://1prime.ru/20240418/svo-847492925.html

"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России

"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России

На фоне проволочек с помощью Киеву со стороны Соединенных Штатов у Вооруженных сил Украины заканчивается жизненно важное военное снаряжение и боеприпасы, а на... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:30+0300

2024-04-18T12:30+0300

2024-04-18T13:15+0300

спецоперация на украине

вс россии

сво

прорыв

экспертное мнение

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. На фоне проволочек с помощью Киеву со стороны Соединенных Штатов у Вооруженных сил Украины заканчивается жизненно важное военное снаряжение и боеприпасы, а на поле боя сложились благоприятные условия для прорыва российских войск, пишут в материале для Business Insider обозреватели Том Портер и Миа Янкович.В самом начале статьи авторы грозно предупреждают, что российские войска превосходят ВСУ по огневой мощи "три к одному", и что "некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть".Обосновывается этот "алармизм" довольно красочно. Прежде всего авторы апеллируют к высказываниям "высокопоставленных украинских военных чиновников", которые, как указывается в статье, в интервью различным западным СМИ признавали, что "Россия сможет прорваться там, где сосредоточит свое готовящееся летнее наступление".Как утверждается в статье, эти неназванные военные чиновники делились с западной прессой весьма крамольными мыслями: "Россия наверняка сможет прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках".Также авторы оперируют комментариями западных экспертов, которых, судя по всему, они интервьюировали непосредственно сами. "Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — такое мнение в беседе с Business Insider высказал аналитик RAND Corporation Брайден Сперлинг.Далее в статье перечисляются всевозможные бедствия ВСУ и Украины в целом. Внимание акцентируется, например, на том, что проволочки с помощью Запада усложняют Киеву защиту "от шквала российских ракет и беспилотников", ведь за последнее время эффективность украинской ПВО "в ряде случаев" упала в три раза. Конечно, упоминаются кадровые трудности ВСУ и данные о потерях."Украина также испытывает серьезные кадровые трудности… К осени прошлого года, по оценкам американских должностных лиц, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 190 000 солдат", - указывается в материале.При этом авторы приводят заявление, которое в начале апреля сделал неназванный представитель Госдепа: "Россия, благодаря гораздо большему населению, успешно увеличила численность вооруженных сил"."Путинская стратегия — выждать, пока решимость Запада ослабнет, а важнейшая помощь Украине сократится, а затем добиться победы в том или ином виде — похоже, оправдывается", - подытоживают авторы.

https://1prime.ru/20240417/front-847462064.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, сво, прорыв, экспертное мнение