https://1prime.ru/20240418/svo-847492925.html
"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России
"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России
На фоне проволочек с помощью Киеву со стороны Соединенных Штатов у Вооруженных сил Украины заканчивается жизненно важное военное снаряжение и боеприпасы, а на... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:30+0300
2024-04-18T12:30+0300
2024-04-18T13:15+0300
спецоперация на украине
вс россии
сво
прорыв
экспертное мнение
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. На фоне проволочек с помощью Киеву со стороны Соединенных Штатов у Вооруженных сил Украины заканчивается жизненно важное военное снаряжение и боеприпасы, а на поле боя сложились благоприятные условия для прорыва российских войск, пишут в материале для Business Insider обозреватели Том Портер и Миа Янкович.В самом начале статьи авторы грозно предупреждают, что российские войска превосходят ВСУ по огневой мощи "три к одному", и что "некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть".Обосновывается этот "алармизм" довольно красочно. Прежде всего авторы апеллируют к высказываниям "высокопоставленных украинских военных чиновников", которые, как указывается в статье, в интервью различным западным СМИ признавали, что "Россия сможет прорваться там, где сосредоточит свое готовящееся летнее наступление".Как утверждается в статье, эти неназванные военные чиновники делились с западной прессой весьма крамольными мыслями: "Россия наверняка сможет прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках".Также авторы оперируют комментариями западных экспертов, которых, судя по всему, они интервьюировали непосредственно сами. "Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — такое мнение в беседе с Business Insider высказал аналитик RAND Corporation Брайден Сперлинг.Далее в статье перечисляются всевозможные бедствия ВСУ и Украины в целом. Внимание акцентируется, например, на том, что проволочки с помощью Запада усложняют Киеву защиту "от шквала российских ракет и беспилотников", ведь за последнее время эффективность украинской ПВО "в ряде случаев" упала в три раза. Конечно, упоминаются кадровые трудности ВСУ и данные о потерях."Украина также испытывает серьезные кадровые трудности… К осени прошлого года, по оценкам американских должностных лиц, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 190 000 солдат", - указывается в материале.При этом авторы приводят заявление, которое в начале апреля сделал неназванный представитель Госдепа: "Россия, благодаря гораздо большему населению, успешно увеличила численность вооруженных сил"."Путинская стратегия — выждать, пока решимость Запада ослабнет, а важнейшая помощь Украине сократится, а затем добиться победы в том или ином виде — похоже, оправдывается", - подытоживают авторы.
https://1prime.ru/20240417/front-847462064.html
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вс россии, сво, прорыв, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС России, СВО, прорыв, экспертное мнение
"Сокрушит линию фронта". Эксперты оценили перспективы прорыва войск России
BI: на поле боя сложилась благоприятная ситуация для прорыва российских войск
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ.
На фоне проволочек с помощью Киеву со стороны Соединенных Штатов у Вооруженных сил Украины заканчивается жизненно важное военное снаряжение и боеприпасы, а на поле боя сложились благоприятные условия для прорыва российских войск, пишут в материале для Business Insider
обозреватели Том Портер и Миа Янкович.
В самом начале статьи авторы грозно предупреждают, что российские войска превосходят ВСУ по огневой мощи "три к одному", и что "некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть".
Обосновывается этот "алармизм" довольно красочно. Прежде всего авторы апеллируют к высказываниям "высокопоставленных украинских военных чиновников", которые, как указывается в статье, в интервью различным западным СМИ признавали, что "Россия сможет прорваться там, где сосредоточит свое готовящееся летнее наступление".
Как утверждается в статье, эти неназванные военные чиновники делились с западной прессой весьма крамольными мыслями: "Россия наверняка сможет прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках".
Также авторы оперируют комментариями западных экспертов, которых, судя по всему, они интервьюировали непосредственно сами. "Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — такое мнение в беседе с Business Insider высказал аналитик RAND Corporation Брайден Сперлинг.
Далее в статье перечисляются всевозможные бедствия ВСУ и Украины в целом. Внимание акцентируется, например, на том, что проволочки с помощью Запада усложняют Киеву защиту "от шквала российских ракет и беспилотников", ведь за последнее время эффективность украинской ПВО "в ряде случаев" упала в три раза. Конечно, упоминаются кадровые трудности ВСУ и данные о потерях.
"Украина также испытывает серьезные кадровые трудности… К осени прошлого года, по оценкам американских должностных лиц, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 190 000 солдат", - указывается в материале.
"Уже летом". В ВСУ предупредили о надвигающейся катастрофе
При этом авторы приводят заявление, которое в начале апреля сделал неназванный представитель Госдепа: "Россия, благодаря гораздо большему населению, успешно увеличила численность вооруженных сил".
"Путинская стратегия — выждать, пока решимость Запада ослабнет, а важнейшая помощь Украине сократится, а затем добиться победы в том или ином виде — похоже, оправдывается", - подытоживают авторы.