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СМИ: на Украине разрешили мобилизовывать многодетных отцов - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240418/ukraina-847491670.html
СМИ: на Украине разрешили мобилизовывать многодетных отцов
СМИ: на Украине разрешили мобилизовывать многодетных отцов - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине разрешили мобилизовывать многодетных отцов
Согласно новому закону о мобилизации на Украине, многодетных отцов смогут призвать на военную службу в случае неуплаты алиментов, говорится в Telegram-канале... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:54+0300
2024-04-18T11:54+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация на украине
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Согласно новому закону о мобилизации на Украине, многодетных отцов смогут призвать на военную службу в случае неуплаты алиментов, говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua"."Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов. Такая норма заложена в законе о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Отсрочка для родителей трех и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребенка в течение 3 месяцев", - пишет издание.Министерство юстиции Украины в свою очередь предполгает, что около 20 тысяч человек из этой категории могут быть мобилизованы.Закон также предусматривает, что военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, а уклонистов могут лишить права управления автомобилем.Ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.
https://1prime.ru/20240417/zelenskiy-847465144.html
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украина, мобилизация на украине, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине, Новости
11:54 18.04.2024
 
СМИ: на Украине разрешили мобилизовывать многодетных отцов

Страна.ua: на Украине будут мобилизовывать многодетных отцов за неуплату алиментов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Согласно новому закону о мобилизации на Украине, многодетных отцов смогут призвать на военную службу в случае неуплаты алиментов, говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".
"Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов. Такая норма заложена в законе о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Отсрочка для родителей трех и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребенка в течение 3 месяцев", - пишет издание.
Министерство юстиции Украины в свою очередь предполгает, что около 20 тысяч человек из этой категории могут быть мобилизованы.
Закон также предусматривает, что военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, а уклонистов могут лишить права управления автомобилем.
Ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.
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Вчера, 15:55
 
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