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"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
Госслужащие на Украине зря гордились неприкосновенностью энергетических объектов страны, указал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T23:38+0300
2024-04-18T23:38+0300
2024-04-18T23:38+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госслужащие на Украине зря гордились неприкосновенностью энергетических объектов страны, указал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — заявил бывший военный.Он считает, что украинская противовоздушная оборона так пострадали потому, что правительство не уделяло достаточное количество внимания этой теме в последнее время.Российские войска стали атаковать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Президент России Владимир Путин отмечал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал киевских чиновников после ударов ВКС России
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госслужащие на Украине зря гордились неприкосновенностью энергетических объектов страны, указал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — заявил бывший военный.
Он считает, что украинская противовоздушная оборона так пострадали потому, что правительство не уделяло достаточное количество внимания этой теме в последнее время.
Российские войска стали атаковать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева.
Президент России Владимир Путин отмечал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
В конгрессе США призвали сторонников помощи Украине вступить в ВСУ