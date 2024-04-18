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"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240418/vsu-847507968.html
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
Госслужащие на Украине зря гордились неприкосновенностью энергетических объектов страны, указал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T23:38+0300
2024-04-18T23:38+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госслужащие на Украине зря гордились неприкосновенностью энергетических объектов страны, указал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — заявил бывший военный.Он считает, что украинская противовоздушная оборона так пострадали потому, что правительство не уделяло достаточное количество внимания этой теме в последнее время.Российские войска стали атаковать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Президент России Владимир Путин отмечал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://1prime.ru/20240418/kongress-847498334.html
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
23:38 18.04.2024
 
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС

Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал киевских чиновников после ударов ВКС России

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Госслужащие на Украине зря гордились неприкосновенностью энергетических объектов страны, указал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — заявил бывший военный.
Он считает, что украинская противовоздушная оборона так пострадали потому, что правительство не уделяло достаточное количество внимания этой теме в последнее время.
Российские войска стали атаковать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева.
Президент России Владимир Путин отмечал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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