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"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие

"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие

Американская оборонная компания Northrop Grumman завершила создание прототипа беспилотного подводного аппарата Manta Ray для длительных автономных миссий в... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:19+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Американская оборонная компания Northrop Grumman завершила создание прототипа беспилотного подводного аппарата Manta Ray для длительных автономных миссий в глубинах океана, пишет издание The War Zone.Согласно изданию, компания разрабатывает беспилотник в рамках агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), целью которой является демонстрация важнейших технологий для нового класса UUV, способных нести полезную нагрузку очень большой продолжительности.Хотя подробности о габаритах прототипа пока не разглашаются, Northrop описывает его как "сверхбольшой планер", который черпает вдохновение в "грациозном плавании" ската манта, сказано в публикации."Цель проекта - создать "автономный подводный аппарат, который будет работать самостоятельно, собирать энергию и выполнять поставленную перед ним задачу", - отметили в компании.Издание РИА Новости в свою очередь отмечало, что уже сегодня есть вероятность применения подводных беспилотников в боевых дйствиях. Так, их возможно использовать в диверсиях, таких как взрывы газопроводов и интернет-кабелей.Россия разрабатывает оборудование для защиты инфраструктуры от таких диверсий с помощью беспилотного подводного аппарата "Аргус". Он сможет обнаруживать посторонние предметы возле трубопроводов и распознавать источник опасности, отметили в агентстве.

https://1prime.ru/20240416/svo-847408534.html

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