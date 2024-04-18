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В ГД назвали "план мира" Зеленского некрологом Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240418/zelenskiy-847493504.html
В ГД назвали "план мира" Зеленского некрологом Украине
В ГД назвали "план мира" Зеленского некрологом Украине - 18.04.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали "план мира" Зеленского некрологом Украине
План урегулирования конфликта, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, является некрологом, написанным западными кураторами. Такое мнение в... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:39+0300
2024-04-18T12:39+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. План урегулирования конфликта, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, является некрологом, написанным западными кураторами. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."План Зеленского – это некролог Украине. Он подразумевает заведомо невыполнимые для России условия, а значит, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока государственное образование Украина во главе с неонацистским режимом не исчезнет, полностью прекратив свое экономическое и политическое существование", - отметил он.Белик также заметил, что план Зеленского был не только разработан западными странами, но и переведен ими в закон.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял что западные политики пытаются втянуть представителей других регионов в "сборища" для продвижения мирной формулы Зеленского, которая, по его мнению, является непродуманной инициативой. Он также отметил, что многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом.
https://1prime.ru/20240417/zelenskiy-847465144.html
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россия, украина, владимир зеленский, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
12:39 18.04.2024
 
В ГД назвали "план мира" Зеленского некрологом Украине

Белик: Запад написал Зеленскому план-некролог, а затем с ним же и согласился

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. План урегулирования конфликта, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, является некрологом, написанным западными кураторами. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"План Зеленского – это некролог Украине. Он подразумевает заведомо невыполнимые для России условия, а значит, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока государственное образование Украина во главе с неонацистским режимом не исчезнет, полностью прекратив свое экономическое и политическое существование", - отметил он.
Белик также заметил, что план Зеленского был не только разработан западными странами, но и переведен ими в закон.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял что западные политики пытаются втянуть представителей других регионов в "сборища" для продвижения мирной формулы Зеленского, которая, по его мнению, является непродуманной инициативой. Он также отметил, что многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийНовости
 
 
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