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В Турции зафиксировали дальнейшее снижение продаж жилья иностранцам
В Турции зафиксировали дальнейшее снижение продаж жилья иностранцам - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Турции зафиксировали дальнейшее снижение продаж жилья иностранцам
Продажи жилья иностранцам в Турции продолжили падать в марте, среди иностранных покупателей вновь лидируют россияне, следует из опубликованных Бюро статистики... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T15:56+0300
2024-04-18T15:56+0300
2024-04-18T15:56+0300
экономика
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СТАМБУЛ, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья иностранцам в Турции продолжили падать в марте, среди иностранных покупателей вновь лидируют россияне, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных. По итогам марта россияне ровно два года подряд лидировали среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным статбюро, иностранцы приобрели за январь всего 1778 объектов недвижимости, что является минимумом с мая 2021 года и составляет 1,7% от общего числа сделок. По традиции популярны Стамбул, Анталья и Мерсин. "Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в марте - 411, за ними следуют граждане Ирана (182 объекта) и Украины (129)", - сообщило бюро. Россияне лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. По итогам 2023 года россияне приобрели более 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранцев. С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах, до 75 тысяч в мегаполисах.
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турция, продажа недвижимости
Экономика, ТУРЦИЯ, продажа недвижимости
В Турции зафиксировали дальнейшее снижение продаж жилья иностранцам
TUIK: продажи жилья иностранцам в Турции продолжают падать
СТАМБУЛ, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи жилья иностранцам в Турции продолжили падать в марте, среди иностранных покупателей вновь лидируют россияне, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных.
По итогам марта россияне ровно два года подряд лидировали среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным статбюро, иностранцы приобрели за январь всего 1778 объектов недвижимости, что является минимумом с мая 2021 года и составляет 1,7% от общего числа сделок. По традиции популярны Стамбул, Анталья и Мерсин.
"Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в марте - 411, за ними следуют граждане Ирана (182 объекта) и Украины (129)", - сообщило бюро.
Россияне лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов.
По итогам 2023 года россияне приобрели более 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранцев.
С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах, до 75 тысяч в мегаполисах.
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