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Сергей Лавров оценил китайские автомобили - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Сергей Лавров оценил китайские автомобили
Сергей Лавров оценил китайские автомобили - 19.04.2024, ПРАЙМ
Сергей Лавров оценил китайские автомобили
Китайские автомобили конкурентоспособны на российском рынке. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольской правде" и изданию "Говорит Москва" сообщил глава... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:57+0300
2024-04-19T17:11+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Китайские автомобили конкурентоспособны на российском рынке. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольской правде" и изданию "Говорит Москва" сообщил глава МИД России Сергей Лавров.По словам министра, наличие китайских автомобилей на российском авторынке должно способствовать развитию собственной автомобильной промышленности. "Нам это должно помочь свой автопром поднять, если есть конкуренты, как без конкурентов", — заявил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства России также добавил, что не видит ничего плохого в наличии большого количества китайских товаров на российском рынке.
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россия, сергей лавров, авто, новости
РОССИЯ, Сергей Лавров, Авто, Новости
16:57 19.04.2024 (обновлено: 17:11 19.04.2024)
 
Сергей Лавров оценил китайские автомобили

Лавров назвал китайские автомобили конкурентоспособными

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Китайские автомобили конкурентоспособны на российском рынке. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольской правде" и изданию "Говорит Москва" сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам министра, наличие китайских автомобилей на российском авторынке должно способствовать развитию собственной автомобильной промышленности. "Нам это должно помочь свой автопром поднять, если есть конкуренты, как без конкурентов", — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства России также добавил, что не видит ничего плохого в наличии большого количества китайских товаров на российском рынке.
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Вчера, 13:30
 
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