https://1prime.ru/20240419/avtoturizm-847514313.html
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России
Доля автотуризма растет, порядка 50% путешественников в 2024 году предпочтут добираться до мест отдыха в России на автомобилях, сообщила в интервью РИА Новости... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:24+0300
2024-04-19T09:24+0300
2024-04-19T09:24+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Доля автотуризма растет, порядка 50% путешественников в 2024 году предпочтут добираться до мест отдыха в России на автомобилях, сообщила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В прошлом году около половины туристов отправлялись в путешествия на своих автомобилях. Это рекордная доля, так как предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспортировки. И нет никаких предпосылок, что в этом году доля автопутешественников уменьшится. Ожидаем также порядка 50%", - сказала Ломидзе. Глава ассоциации отметила, что по России на летний сезон в лидерах Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Санкт-Петербург и Москва. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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туризм, атор
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России
АТОР: до половины туристов в 2024 г будут добираться до мест отдыха в РФ на авто
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Доля автотуризма растет, порядка 50% путешественников в 2024 году предпочтут добираться до мест отдыха в России на автомобилях, сообщила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В прошлом году около половины туристов отправлялись в путешествия на своих автомобилях. Это рекордная доля, так как предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспортировки. И нет никаких предпосылок, что в этом году доля автопутешественников уменьшится. Ожидаем также порядка 50%", - сказала Ломидзе.
Глава ассоциации отметила, что по России на летний сезон в лидерах Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Санкт-Петербург и Москва.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
Названа доля россиян, которые предпочли пляжный отдых в 2024 году