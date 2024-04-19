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В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России
Доля автотуризма растет, порядка 50% путешественников в 2024 году предпочтут добираться до мест отдыха в России на автомобилях, сообщила в интервью РИА Новости... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:24+0300
2024-04-19T09:24+0300
экономика
туризм
атор
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Доля автотуризма растет, порядка 50% путешественников в 2024 году предпочтут добираться до мест отдыха в России на автомобилях, сообщила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В прошлом году около половины туристов отправлялись в путешествия на своих автомобилях. Это рекордная доля, так как предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспортировки. И нет никаких предпосылок, что в этом году доля автопутешественников уменьшится. Ожидаем также порядка 50%", - сказала Ломидзе. Глава ассоциации отметила, что по России на летний сезон в лидерах Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Санкт-Петербург и Москва. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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туризм, атор
Экономика, Туризм, АТОР
09:24 19.04.2024
 
В АТОР отметили рост доли автомобильного туризма в России

АТОР: до половины туристов в 2024 г будут добираться до мест отдыха в РФ на авто

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост полностью открыли для автомобильного движения
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Доля автотуризма растет, порядка 50% путешественников в 2024 году предпочтут добираться до мест отдыха в России на автомобилях, сообщила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В прошлом году около половины туристов отправлялись в путешествия на своих автомобилях. Это рекордная доля, так как предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспортировки. И нет никаких предпосылок, что в этом году доля автопутешественников уменьшится. Ожидаем также порядка 50%", - сказала Ломидзе.
Глава ассоциации отметила, что по России на летний сезон в лидерах Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Санкт-Петербург и Москва.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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