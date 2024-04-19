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Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России

Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России - 19.04.2024, ПРАЙМ

Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребует у итальянской группы UniCredit сокращение бизнеса в России, пишет Reuters, ссылаясь на источники. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:07+0300

2024-04-19T16:07+0300

2024-04-19T16:07+0300

политика

ецб

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребует у итальянской группы UniCredit сокращение бизнеса в России, пишет Reuters, ссылаясь на источники.По данным Reuters, условия ЕЦБ схожи предъявляемым Raiffeisen Bank International (RBI): значительное снижение числа кредитов и международных платежей в России.В противном случае финансовую организацию ждут штрафы.UniCredit Group образовалась в 1998 году в результате слияния нескольких итальянских банков. UniCredit и дочерние структуры обслуживают 16 млн клиентов в 13 странах, сеть насчитывает 3490 отделений (из них 2229 в Италии).В России основан в 1989 году под названием Международный Московский Банк (ММБ). Он стал первым банком в СССР с преимущественно иностранным капиталом. В 2007 году название было изменено на "ЮниКредит Банк", а в 2016 году он был переведен в прямое подчинение итальянскому банку UniCredit S.p.A.После начала военной операции на Украине генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявила, что банк активно рассматривает уход с российского рынка.

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