Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240419/biznes-847529716.html
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России - 19.04.2024, ПРАЙМ
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России
Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребует у итальянской группы UniCredit сокращение бизнеса в России, пишет Reuters, ссылаясь на источники. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:07+0300
2024-04-19T16:07+0300
политика
ецб
юникредит банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_41fde6b0d95a85bea8abf50483893214.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребует у итальянской группы UniCredit сокращение бизнеса в России, пишет Reuters, ссылаясь на источники.По данным Reuters, условия ЕЦБ схожи предъявляемым Raiffeisen Bank International (RBI): значительное снижение числа кредитов и международных платежей в России.В противном случае финансовую организацию ждут штрафы.UniCredit Group образовалась в 1998 году в результате слияния нескольких итальянских банков. UniCredit и дочерние структуры обслуживают 16 млн клиентов в 13 странах, сеть насчитывает 3490 отделений (из них 2229 в Италии).В России основан в 1989 году под названием Международный Московский Банк (ММБ). Он стал первым банком в СССР с преимущественно иностранным капиталом. В 2007 году название было изменено на "ЮниКредит Банк", а в 2016 году он был переведен в прямое подчинение итальянскому банку UniCredit S.p.A.После начала военной операции на Украине генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявила, что банк активно рассматривает уход с российского рынка.
https://1prime.ru/20240418/etsb-847496237.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_198:0:2203:1504_1920x0_80_0_0_407ab5600f1e0c31a0a1f062451d1f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ецб, юникредит банк
Политика, ЕЦБ, Юникредит банк
16:07 19.04.2024
 
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России

Reuters: ЕЦБ потребует от итальянской группы UniCredit сократить бизнес в России

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребует у итальянской группы UniCredit сокращение бизнеса в России, пишет Reuters, ссылаясь на источники.
По данным Reuters, условия ЕЦБ схожи предъявляемым Raiffeisen Bank International (RBI): значительное снижение числа кредитов и международных платежей в России.
В противном случае финансовую организацию ждут штрафы.
UniCredit Group образовалась в 1998 году в результате слияния нескольких итальянских банков. UniCredit и дочерние структуры обслуживают 16 млн клиентов в 13 странах, сеть насчитывает 3490 отделений (из них 2229 в Италии).
Активы центральных банков еврозоны и ЕЦБ снизились за неделю на 0,3% - до 3,05 трлн евро
Вице-президент ЕЦБ: все "предельно ясно" по снижению ставок в июне
Вчера, 14:06
В России основан в 1989 году под названием Международный Московский Банк (ММБ). Он стал первым банком в СССР с преимущественно иностранным капиталом. В 2007 году название было изменено на "ЮниКредит Банк", а в 2016 году он был переведен в прямое подчинение итальянскому банку UniCredit S.p.A.
После начала военной операции на Украине генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявила, что банк активно рассматривает уход с российского рынка.
 
ПолитикаЕЦБЮникредит банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала