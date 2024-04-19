https://1prime.ru/20240419/brigada-847540519.html
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
Элитная 47-я украинская бригада испытывает трудности на поле боя в Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T23:26+0300
2024-04-19T23:26+0300
2024-04-19T23:26+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Элитная 47-я украинская бригада испытывает трудности на поле боя в Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это", — отметил Меркурис.Аналитик подчеркнул, что украинское правительство начинает паниковать из-за складывающейся ситуации в Донбассе.В текущее время ВСУ пытаются оборонятся. Однако попытки могут оказаться тщетными, поскольку российские военные продолжают наносить удары и продвигаться вперед, пишет британский журнал The Economist.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января украинская армия потеряла более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
Меркурис: элитная 47-я бригада ВСУ находится в шаге от окружения россиянами
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ.
Элитная 47-я украинская бригада испытывает трудности на поле боя в Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это", — отметил Меркурис.
Аналитик подчеркнул, что украинское правительство начинает паниковать из-за складывающейся ситуации в Донбассе.
ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP
В текущее время ВСУ пытаются оборонятся. Однако попытки могут оказаться тщетными, поскольку российские военные продолжают наносить удары и продвигаться вперед, пишет британский журнал The Economist
.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января украинская армия потеряла более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.