https://1prime.ru/20240419/brigada-847540519.html

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ

Элитная 47-я украинская бригада испытывает трудности на поле боя в Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T23:26+0300

2024-04-19T23:26+0300

2024-04-19T23:26+0300

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Элитная 47-я украинская бригада испытывает трудности на поле боя в Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сорок седьмая мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это", — отметил Меркурис.Аналитик подчеркнул, что украинское правительство начинает паниковать из-за складывающейся ситуации в Донбассе.В текущее время ВСУ пытаются оборонятся. Однако попытки могут оказаться тщетными, поскольку российские военные продолжают наносить удары и продвигаться вперед, пишет британский журнал The Economist.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января украинская армия потеряла более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.

https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847539709.html

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