https://1prime.ru/20240419/dron-847524537.html

В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"

В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона" - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"

Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:07+0300

2024-04-19T13:07+0300

2024-04-19T13:09+0300

спецоперация на украине

кремль

дмитрий песков

украина

всу

дроны

атаки

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/69/840396914_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_eac62745fa2051b386511b97f7f8423a.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне в западной прессе появились сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до трех тысяч километров. Однако на самом деле такого чудо-оружия не существует, считает ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.Сама по себе такая дальность полёта для БПЛА достижима, но в этом случае летающий аппарат должен принципиально отличаться от популярных у ВСУ дронов. Для диверсий на территории противника нужны легкие аппараты. Держаться в воздухе много часов могут только беспилотники более тяжелого класса, такие как линейки турецких Bayraktar.

https://1prime.ru/20240419/drony-847513799.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, дмитрий песков, украина, всу, дроны, атаки