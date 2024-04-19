Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона" - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240419/dron-847524537.html
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона" - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"
Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:07+0300
2024-04-19T13:09+0300
спецоперация на украине
кремль
дмитрий песков
украина
всу
дроны
атаки
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/69/840396914_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_eac62745fa2051b386511b97f7f8423a.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне в западной прессе появились сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до трех тысяч километров. Однако на самом деле такого чудо-оружия не существует, считает ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.Сама по себе такая дальность полёта для БПЛА достижима, но в этом случае летающий аппарат должен принципиально отличаться от популярных у ВСУ дронов. Для диверсий на территории противника нужны легкие аппараты. Держаться в воздухе много часов могут только беспилотники более тяжелого класса, такие как линейки турецких Bayraktar.
https://1prime.ru/20240419/drony-847513799.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/69/840396914_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_fdca87a2cc31fe765c0b3bb032306498.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, украина, всу, дроны, атаки
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, УКРАИНА, ВСУ, дроны, Атаки
13:07 19.04.2024 (обновлено: 13:09 19.04.2024)
 
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"

Песков: в Кремле внимательно отслеживают появление боевых новинок у Украины

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне в западной прессе появились сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до трех тысяч километров. Однако на самом деле такого чудо-оружия не существует, считает ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Сама по себе такая дальность полёта для БПЛА достижима, но в этом случае летающий аппарат должен принципиально отличаться от популярных у ВСУ дронов. Для диверсий на территории противника нужны легкие аппараты. Держаться в воздухе много часов могут только беспилотники более тяжелого класса, такие как линейки турецких Bayraktar.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние беспилотники
09:04
 
Спецоперация на УкраинеКремльДмитрий ПесковУКРАИНАВСУдроныАтаки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала