https://1prime.ru/20240419/dron-847524537.html
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона" - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"
Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:07+0300
2024-04-19T13:07+0300
2024-04-19T13:09+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне в западной прессе появились сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до трех тысяч километров. Однако на самом деле такого чудо-оружия не существует, считает ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.Сама по себе такая дальность полёта для БПЛА достижима, но в этом случае летающий аппарат должен принципиально отличаться от популярных у ВСУ дронов. Для диверсий на территории противника нужны легкие аппараты. Держаться в воздухе много часов могут только беспилотники более тяжелого класса, такие как линейки турецких Bayraktar.
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кремль, дмитрий песков, украина, всу, дроны, атаки
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, УКРАИНА, ВСУ, дроны, Атаки
В Кремле прокомментировали появление украинского дальнобойного "чудо-дрона"
Песков: в Кремле внимательно отслеживают появление боевых новинок у Украины
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне в западной прессе появились сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до трех тысяч километров. Однако на самом деле такого чудо-оружия не существует, считает ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
Сама по себе такая дальность полёта для БПЛА достижима, но в этом случае летающий аппарат должен принципиально отличаться от популярных у ВСУ дронов. Для диверсий на территории противника нужны легкие аппараты. Держаться в воздухе много часов могут только беспилотники более тяжелого класса, такие как линейки турецких Bayraktar.
"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние беспилотники