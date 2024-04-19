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"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА

"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА

На вооружении ВСУ появился дрон с дальностью полета до трех тысяч километров, пишет издание The Economist. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:04+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На вооружении ВСУ появился дрон с дальностью полета до трех тысяч километров, пишет издание The Economist."Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, украинские власти вложили сотни миллионов долларов в разработку БПЛА дальнего радиуса действия. Кроме того, для Киева это стало вынужденной мерой, так как западные союзники отказались предоставить подобное оружие.Ранее агентство РИА Новости сообщало, что дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Их применяют для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при воздушной атаке. FPV-дроны могут оснащаться устройствами для подвеса боеприпасов. Эти аппараты благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств РЭБ.

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