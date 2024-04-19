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"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА
"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА
На вооружении ВСУ появился дрон с дальностью полета до трех тысяч километров, пишет издание The Economist. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:04+0300
2024-04-19T09:06+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На вооружении ВСУ появился дрон с дальностью полета до трех тысяч километров, пишет издание The Economist."Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, украинские власти вложили сотни миллионов долларов в разработку БПЛА дальнего радиуса действия. Кроме того, для Киева это стало вынужденной мерой, так как западные союзники отказались предоставить подобное оружие.Ранее агентство РИА Новости сообщало, что дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Их применяют для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при воздушной атаке. FPV-дроны могут оснащаться устройствами для подвеса боеприпасов. Эти аппараты благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств РЭБ.
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украина, россия, дроны, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ДРОНЫ, Новости
09:04 19.04.2024 (обновлено: 09:06 19.04.2024)
 
"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние БПЛА

Economist: Украина разработала дрон с дальностью полета до 3 тысяч километров

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На вооружении ВСУ появился дрон с дальностью полета до трех тысяч километров, пишет издание The Economist.
"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — говорится в статье.
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Согласно изданию, украинские власти вложили сотни миллионов долларов в разработку БПЛА дальнего радиуса действия. Кроме того, для Киева это стало вынужденной мерой, так как западные союзники отказались предоставить подобное оружие.
Ранее агентство РИА Новости сообщало, что дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Их применяют для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при воздушной атаке. FPV-дроны могут оснащаться устройствами для подвеса боеприпасов. Эти аппараты благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств РЭБ.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯДРОНЫНовости
 
 
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