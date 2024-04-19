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Банк JPMorgan: отказ от нефти и газа станет для человечества "дорогой в Ад" - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Банк JPMorgan: отказ от нефти и газа станет для человечества "дорогой в Ад"
Банк JPMorgan: отказ от нефти и газа станет для человечества "дорогой в Ад" - 19.04.2024, ПРАЙМ
Банк JPMorgan: отказ от нефти и газа станет для человечества "дорогой в Ад"
По мнению американского банка JPMorgan, затянувшийся период высоких ставок и растущей инфляции на фоне глобальных конфликтов ухудшил перспективы перехода к... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:15+0300
2024-04-19T16:15+0300
энергетика
газ и нефть
возобновляемая энергия
jp morgan
альтернативная энергетика
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. По мнению американского банка JPMorgan, затянувшийся период высоких ставок и растущей инфляции на фоне глобальных конфликтов ухудшил перспективы перехода к возобновляемой энергетике. В этой связи миру нужна “проверка реальности” отказа от ископаемого топлива - возможно, для этого потребуются десятилетия, пишет FT.В отчете о глобальной энергетической стратегии, разосланном клиентам на этой неделе, американский инвестбанк сообщил, что усилия по сокращению использования угля, нефти и газа были сведены на нет экономикой и геополитикой.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Хотя до достижения нулевой чистой прибыли еще далеко, мы должны признать реальность того, что переменные изменились”, - заявил изданию Кристианн Малек, глава отдела глобальной энергетической стратегии JPMorgan. Он напомнил о растущем госдолге США и переменах в геополитическом ландшафте. Все это требует ежегодно дополнительных расходов на 3-4 триллиона долларов.В целом за пять лет затраты на производство "чистой" энергии выросли втрое. Это заставит правительства отказываться от агрессивной энергетической политики. Так, власти Шотландии отменили свой амбициозный план по сокращению выбросов углекислого газа на 75% к 2030 году, признав, что эта цель недостижима.JPMorgan констатирует, что изменение мировой энергетической системы - “это процесс, который следует измерять десятилетиями или поколениями, а не годами”. Инвестиции в возобновляемые источники энергии приносят низкую отдачу и могут вызвать социальные волнения из-за роста цен на электричество.Отчет появился после того, как нефтяные компании, включая Shell и BP, сократили свои климатические показатели в этом году, а сотни других игроков, включая Microsoft, Unilever и JBS, не смогли поставить цели, которые были бы достаточно амбициозными, чтобы их одобрили координаторы "зеленой" повестки.Нет гарантий, что спрос на нефть и газ достигнет своего пика в 2030 году, как ожидает МЭА, поскольку население развивающихся стран начнет покупать больше автомобилей и чаще совершать авиаперелеты.По прогнозам JPMorgan, в 2030 году миру потребуется 108 миллионов баррелей нефти в день, а увеличение мощностей ветряных, солнечных электростанций и электромобилей может добавить к этой сумме еще 2 миллиона баррелей в день. Мы находимся на переломном этапе. Все больше стран хотят использовать энергию для повышения уровня жизни. На этом фоне отказ от развития крупных нефтегазовых проектов станет "дорогой в Ад" не только для Америки, но и для всего человечества, делает вывод издание.
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газ и нефть, возобновляемая энергия, jp morgan, альтернативная энергетика
Энергетика, Газ и нефть, возобновляемая энергия, JP Morgan, Альтернативная энергетика
16:15 19.04.2024
 
Банк JPMorgan: отказ от нефти и газа станет для человечества "дорогой в Ад"

FT: JPMorgan засомневался, возможен ли в принципе отказ от ископаемого топлива

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Total в Берлине
Автозаправочная станция Total в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. По мнению американского банка JPMorgan, затянувшийся период высоких ставок и растущей инфляции на фоне глобальных конфликтов ухудшил перспективы перехода к возобновляемой энергетике. В этой связи миру нужна “проверка реальности” отказа от ископаемого топлива - возможно, для этого потребуются десятилетия, пишет FT.
В отчете о глобальной энергетической стратегии, разосланном клиентам на этой неделе, американский инвестбанк сообщил, что усилия по сокращению использования угля, нефти и газа были сведены на нет экономикой и геополитикой.
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“Хотя до достижения нулевой чистой прибыли еще далеко, мы должны признать реальность того, что переменные изменились”, - заявил изданию Кристианн Малек, глава отдела глобальной энергетической стратегии JPMorgan. Он напомнил о растущем госдолге США и переменах в геополитическом ландшафте. Все это требует ежегодно дополнительных расходов на 3-4 триллиона долларов.
В целом за пять лет затраты на производство "чистой" энергии выросли втрое. Это заставит правительства отказываться от агрессивной энергетической политики. Так, власти Шотландии отменили свой амбициозный план по сокращению выбросов углекислого газа на 75% к 2030 году, признав, что эта цель недостижима.
JPMorgan констатирует, что изменение мировой энергетической системы - “это процесс, который следует измерять десятилетиями или поколениями, а не годами”. Инвестиции в возобновляемые источники энергии приносят низкую отдачу и могут вызвать социальные волнения из-за роста цен на электричество.
Отчет появился после того, как нефтяные компании, включая Shell и BP, сократили свои климатические показатели в этом году, а сотни других игроков, включая Microsoft, Unilever и JBS, не смогли поставить цели, которые были бы достаточно амбициозными, чтобы их одобрили координаторы "зеленой" повестки.
Нет гарантий, что спрос на нефть и газ достигнет своего пика в 2030 году, как ожидает МЭА, поскольку население развивающихся стран начнет покупать больше автомобилей и чаще совершать авиаперелеты.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Bloomberg: финансовый мир осознал, за чей счет США выбираются из кризиса
14:34
По прогнозам JPMorgan, в 2030 году миру потребуется 108 миллионов баррелей нефти в день, а увеличение мощностей ветряных, солнечных электростанций и электромобилей может добавить к этой сумме еще 2 миллиона баррелей в день. Мы находимся на переломном этапе. Все больше стран хотят использовать энергию для повышения уровня жизни. На этом фоне отказ от развития крупных нефтегазовых проектов станет "дорогой в Ад" не только для Америки, но и для всего человечества, делает вывод издание.
 
ЭнергетикаГаз и нефтьвозобновляемая энергияJP MorganАльтернативная энергетика
 
 
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