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Международные банки заявили о готовности помочь с постройкой ГЭС в Киргизии - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Международные банки заявили о готовности помочь с постройкой ГЭС в Киргизии
Международные банки заявили о готовности помочь с постройкой ГЭС в Киргизии - 19.04.2024, ПРАЙМ
Международные банки заявили о готовности помочь с постройкой ГЭС в Киргизии
Ряд крупнейших международных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразили... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:10+0300
2024-04-19T14:10+0300
энергетика
гэс
киргизия
финансирование
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БИШКЕК, 19 апр - ПРАЙМ. Ряд крупнейших международных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразили готовность финансировать строительство Камбаратинской ГЭС в Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе киргизского кабмина. Согласно сообщению пресс-службы, находящийся в Вашингтоне премьер республики Акылбек Жапаров провел ряд встреч с руководством финансовых институтов. "Президент Азиатского банка развития (Масацугу Асакава - ред.) подтвердил готовность банка принять участие в финансировании Камбаратинской ГЭС-1 и поддержке проектов, способствующих устойчивому развитию энергетического сектора и инфраструктуры в регионе", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, с аналогичными заявлениями выступили представители Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Европейского инвестиционного банка. Киргизия уже ведет работу по подготовке строительства Камбаратинской ГЭС-1. По плану, эта гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит республике стать экспортером электроэнергии. По предварительным подсчетам властей республики, возведение ГЭС обойдется примерно в 4,5 миллиарда долларов.
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гэс, киргизия, финансирование
Энергетика, ГЭС, КИРГИЗИЯ, финансирование
14:10 19.04.2024
 
Международные банки заявили о готовности помочь с постройкой ГЭС в Киргизии

Международные банки выразили готовность финансировать постройку ГЭС в Киргизии

© flickr.com / vlitvinov"Флаг Киргизии
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© flickr.com / vlitvinov
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БИШКЕК, 19 апр - ПРАЙМ. Ряд крупнейших международных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразили готовность финансировать строительство Камбаратинской ГЭС в Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе киргизского кабмина.
Согласно сообщению пресс-службы, находящийся в Вашингтоне премьер республики Акылбек Жапаров провел ряд встреч с руководством финансовых институтов.
"Президент Азиатского банка развития (Масацугу Асакава - ред.) подтвердил готовность банка принять участие в финансировании Камбаратинской ГЭС-1 и поддержке проектов, способствующих устойчивому развитию энергетического сектора и инфраструктуры в регионе", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, с аналогичными заявлениями выступили представители Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Европейского инвестиционного банка.
Киргизия уже ведет работу по подготовке строительства Камбаратинской ГЭС-1. По плану, эта гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит республике стать экспортером электроэнергии. По предварительным подсчетам властей республики, возведение ГЭС обойдется примерно в 4,5 миллиарда долларов.
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