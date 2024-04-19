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Туроператоры ждут роста числа иностранных туристов в России летом
Туроператоры ждут роста числа иностранных туристов в России летом - 19.04.2024, ПРАЙМ
Туроператоры ждут роста числа иностранных туристов в России летом
Туроператоры ожидают, что Россию этим летом посетит на 30-50% больше иностранных туристов, чем за аналогичный период годом ранее, заявила в интервью РИА Новости | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:10+0300
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экономика
атор
иностранные туристы
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Туроператоры ожидают, что Россию этим летом посетит на 30-50% больше иностранных туристов, чем за аналогичный период годом ранее, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По прогнозам туроператоров, поток иностранных туристов в Россию этим летом может на 30-50% превысить прошлогодние показатели", - сказала Ломидзе. Она отметила, что отрасль возлагает надежды на новую концепцию продвижения РФ за рубежом, которую сформировало Минэкономразвития. "Надеемся, что результаты не заставят себя ждать, и уже в этом году мы увидим рост турпотока из основных приоритетных стран", - сказала она. По словам главы ассоциации, "что-то более-менее похожее на въездной поток" показывают страны Ближнего Востока, Южная и Юго-Восточная Азия, в их числе туристы из Таиланда, Вьетнама. "В Малайзии большой интерес к России. А вот европейцы к нам практически не едут. По сообщениям МИДа, за первые два месяца 2024 года было выдано 50 тысяч электронных виз, и среди них есть туристы из Европы тоже. Но это вообще нельзя назвать никаким потоком, даже ручейками", - указала она. В середине марта директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал журналистам, что власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию. Оценивая этот заявление, глава ассоциации сообщила, что "туротрасль не видит активного платежеспособного спроса из Египта". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240419/turpotok-847513272.html
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атор, иностранные туристы
Экономика, АТОР, иностранные туристы
Туроператоры ждут роста числа иностранных туристов в России летом
Туроператоры ждут, что РФ летом 2024 года посетят в 1,5 раза больше интуристов
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Туроператоры ожидают, что Россию этим летом посетит на 30-50% больше иностранных туристов, чем за аналогичный период годом ранее, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По прогнозам туроператоров, поток иностранных туристов в Россию этим летом может на 30-50% превысить прошлогодние показатели", - сказала Ломидзе.
Она отметила, что отрасль возлагает надежды на новую концепцию продвижения РФ за рубежом, которую сформировало Минэкономразвития. "Надеемся, что результаты не заставят себя ждать, и уже в этом году мы увидим рост турпотока из основных приоритетных стран", - сказала она.
По словам главы ассоциации, "что-то более-менее похожее на въездной поток" показывают страны Ближнего Востока, Южная и Юго-Восточная Азия, в их числе туристы из Таиланда, Вьетнама. "В Малайзии большой интерес к России. А вот европейцы к нам практически не едут. По сообщениям МИДа, за первые два месяца 2024 года было выдано 50 тысяч электронных виз, и среди них есть туристы из Европы тоже. Но это вообще нельзя назвать никаким потоком, даже ручейками", - указала она.
В середине марта директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал журналистам, что власти России сейчас рассматривают включение Египта в перечень стран, гражданам которых становятся доступны электронные визы в Россию.
Оценивая этот заявление, глава ассоциации сообщила, что "туротрасль не видит активного платежеспособного спроса из Египта".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
АТОР не ожидает восстановления турпотока из Китая