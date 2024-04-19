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Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля
Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля - 19.04.2024, ПРАЙМ
Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля
Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек провел часть ночи в подземном гараже одной из гостиниц Киева, сообщило агентство DPA. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:03+0300
2024-04-19T11:05+0300
спецоперация на украине
фрг
украина
роберт хабек
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек провел часть ночи в подземном гараже одной из гостиниц Киева, сообщило агентство DPA.Хабек и сопровождавшие его сотрудники пережидали воздушную тревогу в помещении переоборудованном под бомбоубежище около полутора часов, оставшуюся часть ночи провели в своих номерах. Хабек находится в Киеве с четверга, его визит заранее не анонсировали. Однако он уточнил, что это не экстренная поездка и что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".Вместе с вице-канцлером прибыла делегация представителей бизнеса. В частности, исполнительный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух. Эта компания производит зенитные ракетные системы (ЗРК) IRIS-T SLM. Раух заявил газете Bild, что три эти ЗРК уже находятся на Украине, а "дальнейшие поставки будут в этом году; следующая установка поступит через несколько недель".
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фрг, украина, роберт хабек
Спецоперация на Украине, ФРГ, УКРАИНА, Роберт Хабек
11:03 19.04.2024 (обновлено: 11:05 19.04.2024)
 
Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля

DPA: вице-канцлер ФРГ полтора часа провел в бомбоубежище киевского отеля

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек провел часть ночи в подземном гараже одной из гостиниц Киева, сообщило агентство DPA.
Хабек и сопровождавшие его сотрудники пережидали воздушную тревогу в помещении переоборудованном под бомбоубежище около полутора часов, оставшуюся часть ночи провели в своих номерах.
Хабек находится в Киеве с четверга, его визит заранее не анонсировали. Однако он уточнил, что это не экстренная поездка и что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Вместе с вице-канцлером прибыла делегация представителей бизнеса. В частности, исполнительный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух. Эта компания производит зенитные ракетные системы (ЗРК) IRIS-T SLM. Раух заявил газете Bild, что три эти ЗРК уже находятся на Украине, а "дальнейшие поставки будут в этом году; следующая установка поступит через несколько недель".
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Спецоперация на УкраинеФРГУКРАИНАРоберт Хабек
 
 
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