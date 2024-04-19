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Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля

Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля - 19.04.2024, ПРАЙМ

Вице-канцлер ФРГ полтора часа прятался в бомбоубежище киевского отеля

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек провел часть ночи в подземном гараже одной из гостиниц Киева, сообщило агентство DPA. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:03+0300

2024-04-19T11:03+0300

2024-04-19T11:05+0300

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украина

роберт хабек

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек провел часть ночи в подземном гараже одной из гостиниц Киева, сообщило агентство DPA.Хабек и сопровождавшие его сотрудники пережидали воздушную тревогу в помещении переоборудованном под бомбоубежище около полутора часов, оставшуюся часть ночи провели в своих номерах. Хабек находится в Киеве с четверга, его визит заранее не анонсировали. Однако он уточнил, что это не экстренная поездка и что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".Вместе с вице-канцлером прибыла делегация представителей бизнеса. В частности, исполнительный директор компании Diehl Defence Хельмут Раух. Эта компания производит зенитные ракетные системы (ЗРК) IRIS-T SLM. Раух заявил газете Bild, что три эти ЗРК уже находятся на Украине, а "дальнейшие поставки будут в этом году; следующая установка поступит через несколько недель".

https://1prime.ru/20240419/ukraina-847514632.html

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фрг, украина, роберт хабек