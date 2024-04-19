https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847539709.html

ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP

ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP - 19.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP

На Украине осознают, что мобилизация на фоне нехватки снарядов слабо повлияет на исход боя на передовой, сообщает газета Washington Post. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T21:26+0300

2024-04-19T21:26+0300

2024-04-19T21:26+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На Украине осознают, что мобилизация на фоне нехватки снарядов слабо повлияет на исход боя на передовой, сообщает газета Washington Post."Украинцы прекрасно понимают, что две страны (Израиль и Украина - ред.) не одинаково важны для США и их союзников. За последние дни я съездила к границе с Россией к северу от Харькова, к югу от Краматорска и Константиновки, а затем в Киев, поговорив с украинцами о том, что они считают нарушением обещания США помогать столько, сколько потребуется. Они не пытались казаться дипломатичными, от них шла горечь, грусть и обеспокоенность... призыв новых военных мало что изменит, если не будет артиллерии, чтобы прикрывать пехоту", — указывается в материале статьи. По данным журналиста WP, солдаты под Харьковом подавлены тем, что они могут только рыть окопы, вместо того, чтобы атаковать. Ведь у них нет ни оружия, ни патронов.Под Краматорскам журналисту сообщили, что экономят снаряды калибра 155 миллиметров и указали, что уже полтора года приберегают их для "особых случаев". Военные также отметили маленькое количество средств радиоэлектронной борьбы, которые российские войска в то же время успешно применяют для поражения украинских дронов.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://1prime.ru/20240417/mobilizatsiya-847464295.html

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мобилизация на украине