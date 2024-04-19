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"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240419/natisk-847526558.html
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Российская армия продолжит наступление на Украину и будет оказывать серьезное давление на Вооруженные силы Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:31+0300
2024-04-19T14:42+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российская армия продолжит наступление на Украину и будет оказывать серьезное давление на Вооруженные силы Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy."Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах. Единственное, что русские будут действовать упорнее", — таким мнением поделилися обозреватель издания Лукаш Марек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Россия захватила инициативу на поле боя и активизировала наступательные действия. Эксперты также отмечают, что российская армия имеет преимущество в количестве наступающих войск, артиллерии и планирующих бомб в ее арсенале, заметили в издании.Эксперты сходятся во мнеии, что Украине необходимы дополнительные ресурсы, в частности артиллерийские снаряды и зенитные ракеты, чтобы отразить российский удар. Тем не менее, наихудший сценарий предполагает крах украинской обороны, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
14:31 19.04.2024 (обновлено: 14:42 19.04.2024)
 
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Seznam zprávy: Россия усилит натиск на украинскую оборону

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российская армия продолжит наступление на Украину и будет оказывать серьезное давление на Вооруженные силы Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy.
"Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах. Единственное, что русские будут действовать упорнее", — таким мнением поделилися обозреватель издания Лукаш Марек.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, Россия захватила инициативу на поле боя и активизировала наступательные действия. Эксперты также отмечают, что российская армия имеет преимущество в количестве наступающих войск, артиллерии и планирующих бомб в ее арсенале, заметили в издании.
Эксперты сходятся во мнеии, что Украине необходимы дополнительные ресурсы, в частности артиллерийские снаряды и зенитные ракеты, чтобы отразить российский удар. Тем не менее, наихудший сценарий предполагает крах украинской обороны, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
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