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"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Российская армия продолжит наступление на Украину и будет оказывать серьезное давление на Вооруженные силы Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:31+0300
2024-04-19T14:31+0300
2024-04-19T14:42+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российская армия продолжит наступление на Украину и будет оказывать серьезное давление на Вооруженные силы Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy."Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах. Единственное, что русские будут действовать упорнее", — таким мнением поделилися обозреватель издания Лукаш Марек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Россия захватила инициативу на поле боя и активизировала наступательные действия. Эксперты также отмечают, что российская армия имеет преимущество в количестве наступающих войск, артиллерии и планирующих бомб в ее арсенале, заметили в издании.Эксперты сходятся во мнеии, что Украине необходимы дополнительные ресурсы, в частности артиллерийские снаряды и зенитные ракеты, чтобы отразить российский удар. Тем не менее, наихудший сценарий предполагает крах украинской обороны, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Seznam zprávy: Россия усилит натиск на украинскую оборону
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
Российская армия продолжит наступление на Украину и будет оказывать серьезное давление на Вооруженные силы Украины, пишет
чешское издание Seznam zprávy.
"Сразу несколько чешских и зарубежных специалистов, к которым обратилась наша редакция, говорят о том, что наступление может практически ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону дробят постепенно и одновременно во многих местах. Единственное, что русские будут действовать упорнее", — таким мнением поделилися обозреватель издания Лукаш Марек.
Кроме того, Россия захватила инициативу на поле боя и активизировала наступательные действия. Эксперты также отмечают, что российская армия имеет преимущество в количестве наступающих войск, артиллерии и планирующих бомб в ее арсенале, заметили в издании.
Эксперты сходятся во мнеии, что Украине необходимы дополнительные ресурсы, в частности артиллерийские снаряды и зенитные ракеты, чтобы отразить российский удар. Тем не менее, наихудший сценарий предполагает крах украинской обороны, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Больше не в силах": на Западе раскрыли то, что сломит ВСУ