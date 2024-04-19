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Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть - 19.04.2024, ПРАЙМ
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть
"Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:25+0300
2024-04-19T14:25+0300
2024-04-19T14:35+0300
политика
потолок цен на нефть
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КАПРИ (Италия), 19 апр — ПРАЙМ. "Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри."Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", — указывается в заявлении. Дипломаты добавили, что они продолжат ограничивать доходы России от энергетики, мешать развитию ее энергетических проектов и тормозить развитие аналогов транзита российского "черного золота".Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.
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потолок цен на нефть
Политика, потолок цен на нефть
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть
Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть
КАПРИ (Италия), 19 апр — ПРАЙМ. "Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", — указывается в заявлении. Дипломаты добавили, что они продолжат ограничивать доходы России от энергетики, мешать развитию ее энергетических проектов и тормозить развитие аналогов транзита российского "черного золота".
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.
Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.
Котировки нефти выросли на эскалации напряженности на Ближнем Востоке