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Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть - 19.04.2024, ПРАЙМ
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть
"Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:25+0300
2024-04-19T14:35+0300
политика
потолок цен на нефть
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КАПРИ (Италия), 19 апр — ПРАЙМ. "Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри."Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", — указывается в заявлении. Дипломаты добавили, что они продолжат ограничивать доходы России от энергетики, мешать развитию ее энергетических проектов и тормозить развитие аналогов транзита российского "черного золота".Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.
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потолок цен на нефть
Политика, потолок цен на нефть
14:25 19.04.2024 (обновлено: 14:35 19.04.2024)
 
Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть

Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КАПРИ (Италия), 19 апр — ПРАЙМ. "Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", — указывается в заявлении. Дипломаты добавили, что они продолжат ограничивать доходы России от энергетики, мешать развитию ее энергетических проектов и тормозить развитие аналогов транзита российского "черного золота".
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.
Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.
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