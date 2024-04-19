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Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть

Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть - 19.04.2024, ПРАЙМ

Страны G7 продолжат ужесточать потолок цен на российскую нефть

"Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:25+0300

2024-04-19T14:25+0300

2024-04-19T14:35+0300

политика

потолок цен на нефть

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КАПРИ (Италия), 19 апр — ПРАЙМ. "Большая семерка" продолжит расширять сферу применения потолка цен на российскую нефть, сообщили главы МИД союза на встрече в итальянском городе Капри."Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", — указывается в заявлении. Дипломаты добавили, что они продолжат ограничивать доходы России от энергетики, мешать развитию ее энергетических проектов и тормозить развитие аналогов транзита российского "черного золота".Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.Ранее обозреватель РИА Новости сообщал, что за 2023 год Евросоюз переплатил за природный газ почти 185 миллиардов евро. По словам обозревателя, переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.

https://1prime.ru/20240419/neft-847520443.html

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потолок цен на нефть