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В США объяснили, почему Россия выигрывает в конфликте с Украиной - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В США объяснили, почему Россия выигрывает в конфликте с Украиной
В США объяснили, почему Россия выигрывает в конфликте с Украиной - 19.04.2024, ПРАЙМ
В США объяснили, почему Россия выигрывает в конфликте с Украиной
Москва побеждает в конфликте с Киевом из-за большого числа военнослужащих и возможности предоставить им надежные оружие, сообщило издание Wall Street Journal со | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:12+0300
2024-04-19T16:12+0300
спецоперация на украине
россия
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вооружение
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Москва побеждает в конфликте с Киевом из-за большого числа военнослужащих и возможности предоставить им надежные оружие, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. "Кремль извлек выгоду из своего подавляющего преимущества в численности солдат, своей способности вооружить их старым, но надежным оружием", — отмечается в материале. Кроме того, автора материала полагают, что Москве удается достигать целей СВО за счет перевода экономики "на военные рельсы". При этом издание пишет, что Россия на фоне санкций якобы создала новые цепочки поставок для получения западных компонентов для высокотехнологичной военной техники через третьи страны. Однако WSJ не приводит конкретных доказательств таких поставок. "Россия нарастила военное производство, пополнив запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать... конфликт на Украине как минимум в течение следующих двух лет", — предположили авторы материала. Также со ссылкой на аналитиков отмечается, что данная характеристика российских производственных мощностей служит "отрезвляющей оценкой" для Киева. Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, сво, вооружение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, вооружение
16:12 19.04.2024
 
В США объяснили, почему Россия выигрывает в конфликте с Украиной

WSJ: РФ побеждает в конфликте с Киевом за счет числа солдат и надежного оружия

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Москва побеждает в конфликте с Киевом из-за большого числа военнослужащих и возможности предоставить им надежные оружие, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
"Кремль извлек выгоду из своего подавляющего преимущества в численности солдат, своей способности вооружить их старым, но надежным оружием", — отмечается в материале.
Кроме того, автора материала полагают, что Москве удается достигать целей СВО за счет перевода экономики "на военные рельсы".
При этом издание пишет, что Россия на фоне санкций якобы создала новые цепочки поставок для получения западных компонентов для высокотехнологичной военной техники через третьи страны. Однако WSJ не приводит конкретных доказательств таких поставок.
"Россия нарастила военное производство, пополнив запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать... конфликт на Украине как минимум в течение следующих двух лет", — предположили авторы материала.
Также со ссылкой на аналитиков отмечается, что данная характеристика российских производственных мощностей служит "отрезвляющей оценкой" для Киева.
Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
16:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСВОвооружение
 
 
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