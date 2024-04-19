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"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе
Российские военные с легкостью добираются до позиций ВСУ, так как последние не в силах им противостоять, пишет британское издание The Economist. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T15:31+0300
2024-04-19T15:31+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские военные с легкостью добираются до позиций ВСУ, так как последние не в силах им противостоять, пишет британское издание The Economist."Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям", — говорится в публикации.Сообщается, что украинские военные пытаются выстроить оборонительные сооружения, однако российская армия продолжает продвигаться вперед.Некоторые СМИ, ссылаясь на неназванных западных чиновников, даже предположили, что Украина может оказаться на грани военного краха, заметили в публикации.По словам источников издания, в генштабе Украины творится хаос, поэтому бюрократический паралич стал следствием ухудшения военной ситуации, заключили в издании.
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
15:31 19.04.2024
 
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе

The Economist: ВСУ не могут остановить продвижение армии России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские военные с легкостью добираются до позиций ВСУ, так как последние не в силах им противостоять, пишет британское издание The Economist.
"Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям", — говорится в публикации.
Сообщается, что украинские военные пытаются выстроить оборонительные сооружения, однако российская армия продолжает продвигаться вперед.
Некоторые СМИ, ссылаясь на неназванных западных чиновников, даже предположили, что Украина может оказаться на грани военного краха, заметили в публикации.
По словам источников издания, в генштабе Украины творится хаос, поэтому бюрократический паралич стал следствием ухудшения военной ситуации, заключили в издании.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
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