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"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе

"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе

Российские военные с легкостью добираются до позиций ВСУ, так как последние не в силах им противостоять, пишет британское издание The Economist. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T15:31+0300

2024-04-19T15:31+0300

2024-04-19T15:31+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российские военные с легкостью добираются до позиций ВСУ, так как последние не в силах им противостоять, пишет британское издание The Economist."Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям", — говорится в публикации.Сообщается, что украинские военные пытаются выстроить оборонительные сооружения, однако российская армия продолжает продвигаться вперед.Некоторые СМИ, ссылаясь на неназванных западных чиновников, даже предположили, что Украина может оказаться на грани военного краха, заметили в публикации.По словам источников издания, в генштабе Украины творится хаос, поэтому бюрократический паралич стал следствием ухудшения военной ситуации, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240419/lavrov-847523901.html

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