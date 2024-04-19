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Генсек НАТО заявил, что Украина скоро получит новые системы ПВО - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО заявил, что Украина скоро получит новые системы ПВО
Генсек НАТО заявил, что Украина скоро получит новые системы ПВО - 19.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что Украина скоро получит новые системы ПВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киеву скоро отправят новые системы противовоздушной обороны. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:27+0300
2024-04-19T18:27+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киеву скоро отправят новые системы противовоздушной обороны.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине."Министры договорились ускорить военную поддержку Украины, включая боеприпасы и системы ПВО… Мы можем ожидать новые поставки в ближайшее время", — указал он на заседании Совета НАТО-Украина с участием глав Минобороны стран блока и Владимира Зеленского.Генсек добавил, что альянс должен рисковать и передавать Украине вооружение, необходимое для обороны блока.По мнению Столтенберга, западное оружие, которым Киев уничтожает военный российский потенциал, в свою очередь, защищает Североатлантический альянс.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом союза.Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.
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помощь украине
Политика, помощь Украине
18:27 19.04.2024
 
Генсек НАТО заявил, что Украина скоро получит новые системы ПВО

Столтенберг заявил, что Украина в ближайшее время получит новые системы ПВО.

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киеву скоро отправят новые системы противовоздушной обороны.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
"Министры договорились ускорить военную поддержку Украины, включая боеприпасы и системы ПВО… Мы можем ожидать новые поставки в ближайшее время", — указал он на заседании Совета НАТО-Украина с участием глав Минобороны стран блока и Владимира Зеленского.
Генсек добавил, что альянс должен рисковать и передавать Украине вооружение, необходимое для обороны блока.
%Арктика - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"Не выгодно". НАТО не нужен еще один конфликт с Россией, уверены эксперты
11:00
По мнению Столтенберга, западное оружие, которым Киев уничтожает военный российский потенциал, в свою очередь, защищает Североатлантический альянс.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом союза.
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.
 
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