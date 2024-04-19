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FT: Европа боится энергетического шока из-за России и продолжает платить

FT: Европа боится энергетического шока из-за России и продолжает платить - 19.04.2024, ПРАЙМ

FT: Европа боится энергетического шока из-за России и продолжает платить

Энергетический регулятор ЕС предупредил, что блок все еще зависит от импорта российского сжиженного природного газа. Иначе не избежать энергетического шока,... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:46+0300

2024-04-19T11:46+0300

2024-04-19T11:46+0300

энергетика

спг

импорт спг

поставки спг

ес

россия

александр новак

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Энергетический регулятор ЕС предупредил, что блок все еще зависит от импорта российского сжиженного природного газа. Иначе не избежать энергетического шока, сообщает издание Financial Times.Сокращение импорта российского СПГ должно рассматриваться постепенно, говорится в докладе. Регулятор подчеркивает, что ЕС трудно найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по финансам России за счет сокращения закупок газа.По итогам февраля крупнейшим покупателем российского газа среди всех иностранных государств стала Франция. Страна приобрела сжиженный природный газ (СПГ) на сумму в 322,3 миллиона евро. Ранее отмечалось, что экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза достиг максимальных показателей за полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли более чем на четверть. В условиях сокращения поставок трубопроводного газа Россия развивает производство газа сжиженного и намерена к 2030 году довести его объем до 100 миллионов тонн, что равно одной пятой мировой выработки. Сейчас, по оценке вице-премьера Александра Новака, доля России в мировом производстве СПГ составляет восемь процентов.

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спг, импорт спг, поставки спг, ес, россия, александр новак