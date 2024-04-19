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Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов
Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов - 19.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов
Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:28+0300
2024-04-19T11:28+0300
2024-04-19T11:29+0300
стройматериалы
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании "Роквул", сообщает "Лента.ру".Именно такие материалы при пожаре выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом. "Такой дым представляет собой сложный комплекс из смеси газов, паров и аэрозолей. Они приводят к серьезным структурным изменениям со стороны органов дыхания, кровообращения, нервной системы", — сообщил врач-токсиколог Андрей Бажин.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах в российском законодательстве пока никак не закреплены. Вопрос остается в зоне ответственности самих строителей и заказчиков. А поскольку такие материалы дешевле, они остаются очень популярными. МСЧ советует использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы, например, каменную вату. Она выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Кроме того, предпочтение стоит отдавать натуральным стройматериалам. Стоит также запрашивать сертификаты и декларации соответствия у продавцов.К полимерам относятся различные пластики АБС, ПВХ, поликарбонат, полиэтилен, полистирол, фторопласт, искусственный каучук, композитные составы с армирующими элементами из углеволокна, стекловолокна, стеклохолста, металла.Накануне Минпромторг опроверг информацию о возможном резком подорожании стройматериалов в России. В министерстве уточнили, что все необходимые строительные товары производятся в России, а доля импортных крайне мала. Ведомство также направило сообщение в ФАС взять этот вопрос под контроль.
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стройматериалы, жилищное строительство, строительство жилья, ремонт жилых домов, ремонт
стройматериалы, жилищное строительство, строительство жилья, ремонт жилых домов, ремонт
Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов
"Роквул": полимерные стройматериалы чрезвычайно токсичны при пожаре
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании "Роквул", сообщает "Лента.ру"
.
Именно такие материалы при пожаре выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом. "Такой дым представляет собой сложный комплекс из смеси газов, паров и аэрозолей. Они приводят к серьезным структурным изменениям со стороны органов дыхания, кровообращения, нервной системы", — сообщил врач-токсиколог Андрей Бажин.
При этом требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах в российском законодательстве пока никак не закреплены. Вопрос остается в зоне ответственности самих строителей и заказчиков. А поскольку такие материалы дешевле, они остаются очень популярными.
МСЧ советует использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы, например, каменную вату. Она выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Кроме того, предпочтение стоит отдавать натуральным стройматериалам. Стоит также запрашивать сертификаты и декларации соответствия у продавцов.
К полимерам относятся различные пластики АБС, ПВХ, поликарбонат, полиэтилен, полистирол, фторопласт, искусственный каучук, композитные составы с армирующими элементами из углеволокна, стекловолокна, стеклохолста, металла.
Накануне Минпромторг опроверг информацию о возможном резком подорожании стройматериалов в России. В министерстве уточнили, что все необходимые строительные товары производятся в России, а доля импортных крайне мала. Ведомство также направило сообщение в ФАС взять этот вопрос под контроль.
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