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Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов
Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов - 19.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов
Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:28+0300
2024-04-19T11:29+0300
стройматериалы
жилищное строительство
строительство жилья
ремонт жилых домов
ремонт
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании "Роквул", сообщает "Лента.ру".Именно такие материалы при пожаре выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом. "Такой дым представляет собой сложный комплекс из смеси газов, паров и аэрозолей. Они приводят к серьезным структурным изменениям со стороны органов дыхания, кровообращения, нервной системы", — сообщил врач-токсиколог Андрей Бажин.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах в российском законодательстве пока никак не закреплены. Вопрос остается в зоне ответственности самих строителей и заказчиков. А поскольку такие материалы дешевле, они остаются очень популярными. МСЧ советует использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы, например, каменную вату. Она выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Кроме того, предпочтение стоит отдавать натуральным стройматериалам. Стоит также запрашивать сертификаты и декларации соответствия у продавцов.К полимерам относятся различные пластики АБС, ПВХ, поликарбонат, полиэтилен, полистирол, фторопласт, искусственный каучук, композитные составы с армирующими элементами из углеволокна, стекловолокна, стеклохолста, металла.Накануне Минпромторг опроверг информацию о возможном резком подорожании стройматериалов в России. В министерстве уточнили, что все необходимые строительные товары производятся в России, а доля импортных крайне мала. Ведомство также направило сообщение в ФАС взять этот вопрос под контроль.
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стройматериалы, жилищное строительство, строительство жилья, ремонт жилых домов, ремонт
стройматериалы, жилищное строительство, строительство жилья, ремонт жилых домов, ремонт
11:28 19.04.2024 (обновлено: 11:29 19.04.2024)
 
Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

"Роквул": полимерные стройматериалы чрезвычайно токсичны при пожаре

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкпиломатериалы
пиломатериалы - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании "Роквул", сообщает "Лента.ру".
Именно такие материалы при пожаре выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом. "Такой дым представляет собой сложный комплекс из смеси газов, паров и аэрозолей. Они приводят к серьезным структурным изменениям со стороны органов дыхания, кровообращения, нервной системы", — сообщил врач-токсиколог Андрей Бажин.
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При этом требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах в российском законодательстве пока никак не закреплены. Вопрос остается в зоне ответственности самих строителей и заказчиков. А поскольку такие материалы дешевле, они остаются очень популярными.
МСЧ советует использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы, например, каменную вату. Она выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Кроме того, предпочтение стоит отдавать натуральным стройматериалам. Стоит также запрашивать сертификаты и декларации соответствия у продавцов.
К полимерам относятся различные пластики АБС, ПВХ, поликарбонат, полиэтилен, полистирол, фторопласт, искусственный каучук, композитные составы с армирующими элементами из углеволокна, стекловолокна, стеклохолста, металла.
Накануне Минпромторг опроверг информацию о возможном резком подорожании стройматериалов в России. В министерстве уточнили, что все необходимые строительные товары производятся в России, а доля импортных крайне мала. Ведомство также направило сообщение в ФАС взять этот вопрос под контроль.
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