https://1prime.ru/20240419/stroyka-847519278.html

Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов - 19.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:28+0300

2024-04-19T11:28+0300

2024-04-19T11:29+0300

стройматериалы

жилищное строительство

строительство жилья

ремонт жилых домов

ремонт

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/68/840636816_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_e7fe45151e4c401c31aec700cc7d80af.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Полимерные стройматериалы, популярные при строительстве и ремонте жилья, могут быть опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли эксперты компании "Роквул", сообщает "Лента.ру".Именно такие материалы при пожаре выделяют токсичные вещества, вызывающие серьезное отравление дымом. "Такой дым представляет собой сложный комплекс из смеси газов, паров и аэрозолей. Они приводят к серьезным структурным изменениям со стороны органов дыхания, кровообращения, нервной системы", — сообщил врач-токсиколог Андрей Бажин.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах в российском законодательстве пока никак не закреплены. Вопрос остается в зоне ответственности самих строителей и заказчиков. А поскольку такие материалы дешевле, они остаются очень популярными. МСЧ советует использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы, например, каменную вату. Она выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Кроме того, предпочтение стоит отдавать натуральным стройматериалам. Стоит также запрашивать сертификаты и декларации соответствия у продавцов.К полимерам относятся различные пластики АБС, ПВХ, поликарбонат, полиэтилен, полистирол, фторопласт, искусственный каучук, композитные составы с армирующими элементами из углеволокна, стекловолокна, стеклохолста, металла.Накануне Минпромторг опроверг информацию о возможном резком подорожании стройматериалов в России. В министерстве уточнили, что все необходимые строительные товары производятся в России, а доля импортных крайне мала. Ведомство также направило сообщение в ФАС взять этот вопрос под контроль.

https://1prime.ru/20231002/841868268.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стройматериалы, жилищное строительство, строительство жилья, ремонт жилых домов, ремонт