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В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ
В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ
За ночь российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона под Белгородом, сообщили в... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T07:29+0300
2024-04-19T07:29+0300
2024-04-19T07:32+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. За ночь российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона под Белгородом, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В сообщении, в частности, говорится: "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет "Атакмс". При этом в военном ведомстве отметили, что "дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Черного моря".
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россия, пво, атаки
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО, Атаки
В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ
МО РФ: российская ПВО за ночь сбила три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. За ночь российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона под Белгородом, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В сообщении, в частности, говорится: "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет "Атакмс".
При этом в военном ведомстве отметили, что "дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Черного моря".