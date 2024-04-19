https://1prime.ru/20240419/svo-847511092.html

В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ

В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Минобороны сообщили об отражении ночных атак ВСУ

За ночь российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона под Белгородом, сообщили в... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T07:29+0300

2024-04-19T07:29+0300

2024-04-19T07:32+0300

спецоперация на украине

россия

пво

атаки

https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0e164b3d5cd61538af385ffcd6d8dbbf.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. За ночь российские средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем, а также 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских дрона под Белгородом, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В сообщении, в частности, говорится: "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет "Атакмс". При этом в военном ведомстве отметили, что "дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Черного моря".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пво, атаки