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В Минобороны сообщили о крушении Ту-22М3 на Ставрополье - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны сообщили о крушении Ту-22М3 на Ставрополье
В Минобороны сообщили о крушении Ту-22М3 на Ставрополье - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Минобороны сообщили о крушении Ту-22М3 на Ставрополье
Самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение в Ставропольском крае при возвращении на аэродром базирования. Как сообщает Минобороны России,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:04+0300
2024-04-19T08:42+0300
спецоперация на украине
россия
самолет
крушение
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение в Ставропольском крае при возвращении на аэродром базирования. Как сообщает Минобороны России, крушение произошло после выполнения боевой задачи. "В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России", - говорится в сообщении минобороны . Также в военном ведомстве отметили, что летчики успели катапультироваться. При этом три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящий момент ведется поиск еще одного члена экипажа. По данным минобороны, боекомплекта на борту Ту-22М3 не было. Самолет упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений.Позднее губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что двоих летчиков доставили в медучреждения."Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", — написал он в своем Telegram-канале.
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россия, самолет, крушение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, самолет, крушение
08:04 19.04.2024 (обновлено: 08:42 19.04.2024)
 
В Минобороны сообщили о крушении Ту-22М3 на Ставрополье

МО РФ: Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье после выполнения боевой задачи

© РИА Новости . В. Белоколодов | Перейти в медиабанкРассвет на Японском море
Рассвет на Японском море - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . В. Белоколодов
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение в Ставропольском крае при возвращении на аэродром базирования. Как сообщает Минобороны России, крушение произошло после выполнения боевой задачи.
"В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России", - говорится в сообщении минобороны .
Также в военном ведомстве отметили, что летчики успели катапультироваться. При этом три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящий момент ведется поиск еще одного члена экипажа.
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По данным минобороны, боекомплекта на борту Ту-22М3 не было. Самолет упал в безлюдной местности, обошлось без разрушений.
Позднее губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что двоих летчиков доставили в медучреждения.
"Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается. С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа", — написал он в своем Telegram-канале.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯсамолеткрушение
 
 
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