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"Путин сможет диктовать". Директор ЦРУ дал прогноз по конфликту на Украине

"Путин сможет диктовать". Директор ЦРУ дал прогноз по конфликту на Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Путин сможет диктовать". Директор ЦРУ дал прогноз по конфликту на Украине

Глава ЦРУ Уильям Бернс призвал конгрессменов принять закон о дополнительной помощи Украине, иначе, по его словам, Киев ожидают мрачные перспективы: весьма... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:44+0300

2024-04-19T08:44+0300

2024-04-19T08:45+0300

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Глава ЦРУ Уильям Бернс призвал конгрессменов принять закон о дополнительной помощи Украине, иначе, по его словам, Киев ожидают мрачные перспективы: весьма вероятно, что ВСУ потерпят поражение уже в 2024 году. Об этом сообщает американское издание Politico.Глава ЦРУ выступил с грозным предупреждением перед конгрессменами. В случае, если конгресс в настоящий момент не одобрит дополнительное финансирование Киеву, то Украина может проиграть войну уже к концу 2024 года, говорится в статье Politico.Если же законодатели согласятся на выделение украинцам помощи, то, как заверил Бернс, Вооруженные силы Украины смогут продержаться весь нынешний год. В противном же случае, подчеркнул шеф ЦРУ, Киев ждет "более ужасная" перспектива."Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, что Путин окажется в положении, при котором он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования", — приводятся в статье заявление Бернса.В то же время он отметил, что помощь Киеву не ограничивается противостоянием с Москвой."Она (помощь Украине – прим. ред.) также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций, наших союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. На самом деле речь о том, понимают ли наши противники, а также наши союзники и партнеры нашу надежность и решимость", — пояснил Бернс.

https://1prime.ru/20240408/svo-847168223.html

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сша, цру, прогноз